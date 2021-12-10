Чтение карт Таро на 10 декабря 2021 года для каждого знака зодиака

Ваше единственное чтение Таро для всех знаков зодиака здесь в пятницу, 10 декабря 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии, пишет yourtango.com.
Что принесет пятничное чтение Таро вашему знаку зодиака?
Что ждет вас в пятницу, 10 декабря 2021 года, ежедневное чтение карт Таро вашим знаком зодиака.
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Королева Мечей
Сегодня вы находитесь в отличном положении, так как ваш ум остроумен и вы можете ясно обдумывать любую проблему, с которой сталкиваетесь.
Возможно, вы не знаете всех ответов, но Овен, из-за того, насколько вы внимательны сейчас, вам это не нужно. Не откладывайте на потом. Это ваше окно возможностей. Вы должны ухватиться за все, чего хотите сегодня, пока можете.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: Пятерка жезлов, перевернутая
Сегодня вы будете вытирать пот со лба, поблагодарив звезд за то, что вы избежали пули и не попали в снежный ком из-за драмы, с которой вам пришлось столкнуться на этой неделе.
К счастью, вы проявили смекалку, послушав свою интуицию, несмотря на советы благонамеренных, но неинформированных друзей и членов семьи. Запиши это, Телец. Всегда доверяйте себе.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая
Вы не можете нажать кнопку перемотки назад, но вы можете шагнуть в новую реальность, используя мудрость, которую вы недавно приобрели, чтобы вы не попали в другую сеть, которая запутывает ваше время, энергию и усилия.
Это замечательно - хотеть, чтобы все было определенным образом, но вы начинаете понимать, что иногда вы не можете бороться с определенными истинами, независимо от того, сколько любви в вашем сердце к кому-то. Вы поймете это, Близнецы, но пока это то, где вы находитесь, так что извлеките из этого максимум пользы.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: Восьмерка Мечей, перевернутая
Вы должны положить эти негативные мысли на их место, Рак, потому что, если вы этого не сделаете, кто это сделает? Вы тот, кто знает, почему ваш разум начинает все эти возражения, когда вы делаете успехи.
Вы можете это сделать, но сначала вы должны признать себе, что все, что ваш мозг говорит вам о неправильном, неверно. Вы воспроизводите то, что сказали другие люди, и заявляете об этом как о оригинальных мыслях. Но нет, вы знаете правду. Вы делаете все возможное, и вы великолепны.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая
Вы можете быть удивлены, если получите преждевременное повышение по службе или вам добавят некоторые обязанности на работе, прежде чем вы действительно будете к ним готовы. Возможно, тебе придется дорасти до этой роли, Лео, так что не отказывайся от нее и не думай, что ты не сможешь этого сделать.
Вы можете, но это потребует каждой унции энергии, которую вам нужно собрать. Кроме того, вы любите преодолевать трудности, когда сталкиваетесь с ними. За успешное завершение 2021 года и вперед к лучшему 2022 году.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая
Вы знаете, что большинство людей хорошие люди, но время от времени вы встречаетесь с токсичным человеком, который способен пробраться в вашу жизнь и залезть вам под кожу. Вы доверились этому человеку, и теперь - бац.
Разочарование. Почему? Возможно, вы никогда не получите прямого ответа, поскольку они явно не хотят быть с вами честными.
Но, ладно, их потеря, и, несмотря на то, что вы потратили время на эту фальшивую дружбу, по крайней мере, теперь вы можете перейти к более здоровому образу жизни. Им по-прежнему приходится жить с собой.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Королева Жезлов
Вы такие сильные, Весы. Конечно, вы единственный знак зодиака, представленный металлом. Итак, вы приспосабливаетесь, приспосабливаетесь и вырастаете в ситуации, с которыми сталкиваетесь.
Вы сейчас переживаете небольшие неприятности, но это не помешает вашему прогрессу.
Ваша решимость построена на долгую жизнь. У вас потрясающая стойкость, и к концу этих выходных вы оглянетесь назад и скажете: «Ух ты, не могу поверить, что я пережил это, и к тому же проделал отличную работу».
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Башня, перевернутая
То, что казалось катастрофой, обернулось судьбоносным и положительным поворотом событий.
Внезапно жизнь пошла в совершенно новом направлении, которого вы не ожидали, и в результате вы оказались с новым мышлением.
Если бы этого не случилось, вас бы здесь не было. Итак, как бы вы ни проклинали проблему в прошлом, разве вы не благодарны ей сейчас?
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Король Мечей
Вам нужна стратегия. Вы не можете просто угадать свое будущее или свои цели. Нужен план действий.
Здесь вы должны выделить время в своем планировщике и сказать себе: «Этот час, этот день только для меня», и позволить никому не мешать ему.
Когда вы это сделаете, поставьте перед собой цели с планом действий. Не беспокойтесь о том, насколько возвышенным кажется видение. Просто сон.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая
Ментальный блокпост просто означает, что ваша жизнь немного застоялась, и вам нужно кормить свой разум, дух и тело хорошими вещами.
От великолепной музыки до ночных прогулок и созерцания звезд и отдыха (много отдыха) - дайте себе то, чего можно ожидать, и восполните свою энергию. Как только все снова будет синхронизировано, вы будете так удивлены, как вы вернетесь в норму!
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая
Человек, который имеет наибольшее значение в вашей жизни, - это вы. Ты тот, с кем тебе приходится спать по ночам, и ты просыпаешься каждый день сам с собой.
Итак, когда дело доходит до вашего счастья и построения жизни, имеющей для вас значение, это внутренняя работа. Вы должны делать то, что лучше для вас, и не беспокоиться о том, что подумают другие. Важно то, как вы себя чувствуете.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Двойка Пентаклей
Легко, Рыбы. С праздниками здесь вы склонны переусердствовать, а потом уже потом сожалеете. Сожалею, что вы не назвали тайм-аут.
Сожалею, что ты не сказал «нет», когда должен был. Мир может подождать. Убедитесь, что вы действительно хотите делать то, что вы делаете, в свое время.