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Путин заявил, что в 90-х в правительстве работали сотрудники ЦРУ

4:31:3312/10/2021
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По словам президента России, позднее все эти лица были привлечены к уголовной ответственности на территории США: работая в кабмине сотрудники ЦРУ принимали участие в приватизации.

Владимир Путин об агента США в России. Фото: Pixabay.com

Президент Росиии Владимир Путин заявил о том, что в 1990-е годы в правительстве России работали сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом он рассказал 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества. Также по словам главы государства, тогда об этом никто не подозревал. При это сотрудники американских спецслужб раздавали советы сотрудникам правительства и участвовали в управлении страной.

– В начале 2000-х я уже уволил их все, однако выяснилось, что за несколько лет до этого у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США, – заявил Путин.

По словам президента России, позднее все эти лица были привлечены к уголовной ответственности на территории США: работая в кабмине сотрудники ЦРУ принимали участие в приватизации. В итоге несколько человек были осуждены и получили различные сроки лишения свободы. Некоторое время назад такое же заявление делал экс-председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Он говорил, что вокруг Бориса Ельцина таких людей было множество.

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