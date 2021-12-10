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В России повысят МРОТ и прожиточный минимум с 1 января 2022 года: Как изменятся пенсия, зарплата, пособие по безработице и выплаты семьям с детьми - суммы

5:58:2712/10/2021
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Ежегодно в России меняется прожиточный минимум на душу населения, для трудоспособного населения, пенсионеров и детей. С 1 января 2022 года он станет равен 12 654 рублям. Но в каждом регионе своя сумма. Он установлен с учётом медианного среднедушевого дохода в стране, который включает заработную плату, пенсии и пособия.

Некоторые россияне получат повышенный размер выплат уже в 2022 году. Фото: Pixabay.com

Уже совсем скоро, через 21 день, в России начнут действовать новые прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Решение об этом принято на федеральном уровне. Какую сумму получат безработные россияне в рамках пособия, как поднимутся пособия на детей и пенсии, подробно рассказывает «Курьер.Среда».

Прожиточный минимум в Новосибирской области

Ежегодно в России меняется прожиточный минимум на душу населения, для трудоспособного населения, пенсионеров и детей. С 1 января 2022 года он станет равен 12 654 рублям. Но в каждом регионе своя сумма. Он установлен с учётом медианного среднедушевого дохода в стране, который включает заработную плату, пенсии и пособия. До 2020 года прожиточный минимум устанавливался исходя из стоимости продуктовой корзины.

В Новосибирской области прожиточный минимум на душу населения в 2022 году будет составлять 12 775 рублей, таким образом он вырастет на 491 рубль по сравнению с 2021 годом. Прожиточный минимум пенсионера-сибиряка составит 10 987 рублей или на 609 рублей больше, чем в 2021 году. Для работающих россиян прожиточной минимуму подрастет на 905 и рублей и достигнет суммы в 13 959 рублей. Детский прожиточный минимум вырастет на 509 рублей и составит 13 238 рублей.

Стоит отметить, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже, чем прожиточный минимум работящего россиянина. Рост прожиточного минимума определяет рост доходов у отдельных категорий граждан.

Размер пособия на детей от 3 до 7 лет в Новосибирской области

с 2020 года россияне стали получать пособие на детей от 3 до 7 лет включительно. В первый год его размер был равен 50% от ПМ на ребенка. Однако с 2021 года подход к начислению изменился. Теперь некоторые родители получают 50%, 75% или 100% от ПМ на ребенка. Сумма напрямую зависит от доходов родителей.

50% пособия в 2022 оду будет равно 6 137 рублей в среднем по стране или 6 619 рублей в Новосибирской области.

Если при назначении пособия семья не достигла уровня ПМ, то пособие увеличивается ещё на 25% - 7 671 рубль по России или 8 273 рубля для семей в Новосибирской области.

При крайней нужде государство ежемесячно будет выплачивать всю сумму детского прожиточного минимума.

Напомним, такое пособие семьям платят в том случае, где на каждого члена семьи приходится меньше двух прожиточных минимумов.

Рост пенсии россиян

У пенсионеров прожиточный минимум является одним из самых низких. В России средний размер ПМ пенсионера составит 10 882 рубля, а в Новосибирской области – 10 987 рублей. Минимальная пенсия в Новосибирске на 2022 год равна это сумме. Если пенсия меньше этой суммы, то предусмотрены доплаты на федеральном и региональном уровнях. Первую назначат, если региональный ПМ пенсионера ниже федерального, а вторую, если местный ПМ выше.

В 2022 году Минтруд, возможно, введет дополнительные компенсации пенсионерам из-за высокого уровня инфляции. Сейчас этот вопрос обсуждается.

Минимальный размер оплаты труда в 2021 году

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда рассчитают исходя из медианной зарплаты. В 2021 году МРОТ был равен 12 792 рубля. В 2022 году он подрастет на 8,6% или до 13 890 рублей.

Работодатели не имеют права платить зарплату подчиненным, которые работают на полной ставке, меньше МРОТ. Эту сумму используют и при расчете пособия по безработице, оплаты больничного листа и начисления пособия по беременности и родам, если человек работал за последние 2 года меньше полугода. При этом минимальный размер оплаты труда не влияет на размер пенсии в отличие от прожиточного минимума.

Пособие по безработице

Такое пособие назначают исходя из прошлогоднего МРОТ. В 2021 году выплачивают 12 130 рублей по данным за 2020 год, а в следующем будут платить 12 792 по МРОТ в 2021 году. Такую выплату назначают, если человек работал. Первые три месяца платят 75% от среднего заработка на последнем месте работы. Минимальный размер пособия для неработающих граждан составляет 1 500 рублей в месяц.

Размер минимальной зарплаты в Новосибирской области установлен в размере 15 990 рублей с 1 января 2022 года.

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