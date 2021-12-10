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В Новосибирской области мигрант насмерть забил ножом свою знакомую. Ее подруга получила 8 ударов, но осталась жива

3:51:3512/10/2021
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Известно, что подозреваемый не признал вину в совершенном преступлении. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Гражданину Узбекистана грозит до 20 лет лишения свободы за убийство. Фото Pexels.com

В Новосибирской области местная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемого по уголовному делу об убийстве. Известно, что на скамье подсудимых окажется 30-летний гражданин Узбекистана. Его обвиняют в совершении сразу двух преступлений: убийство и покушение на убийство двух лиц. Такое заявление сделали представители ведомства. Утверждал обвинительное заключение заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко.

По версии следствия, все случилось в апреле 2013 года. Тогда подозреваемый находился в одной из квартир с незнакомыми ему девушками. Все происходило в одной из квартир в Ленинском районе Новосибирска. В какой-то момент между мужчиной и его жертвами произошла ссора. Мигрант вышел из себя и схватился за нож. В итоге, одна их девушек получила 11 ударов, вторая - восемь. После этого одна из девушек скончалась, а вторую удалось спасти из-за своевременного вмешательства медиков.

После совершения убийства мужчина скрылся с места преступления и решил спрятаться. Однако задержать его удалось только недавно: в мае 2021 года. Он скрывался в республике Казахстан. В ходе мероприятий прокуратура России запросила экстрадировать данного гражданина обратно в страну для привлечения к уголовно ответственности. Известно, что подозреваемый не признал вину в совершенном преступлении. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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