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В Бердске водитель животом рулил забитую пассажирами маршрутку №14 - руки заняты деньгами

3:54:1312/10/2021
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"На замечания он ответил грубо, ехал без маски. В такой гололёд ни правила не соблюдались, ни гигиенические нормы. Жаль, номера не сохранила", - возмущается бердчанка.

Водители маршруток в Бердске - уникальные люди. Фото: "Курьер.Среда"

Анонимная жительница Бердска поделилась с «Курьер.Среда» своими эмоциями от поездки в маршрутке №14 сегодня, 10 декабря.

- Ехала сегодня на работу с 7.35 до 7.45 на маршрутке №14. Мало того, что водитель нёсся и резко тормозил на остановках, он рулил своим животом, отпустив руки, так как руки были заняты пересчетом денег, которые он доставал из кармана. На замечания он ответил грубо, ехал без маски. В такой гололёд ни правила не соблюдались, ни гигиенические нормы. Жаль, номера не сохранила, - сообщила бердчанка.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда», другая жительница Бердска жаловалась на водителя маршрутки №12. Как отмечает бердчанка, инцидентов с водителями постоянно много, каждое утро невозможно добраться вовремя на работу, потому что каждый ходит так, как хочет, не по расписанию.

- Уезжаю я с конечной остановки Зима-Лето. 9 декабря как обычно пришла на остановку и хотела зайти в маршрутку, на улице наступили холода, и тем более почему нет, если маршрутка стоит с заведенным двигателем? Постучала один раз, водитель проигнорировал и не открыл, когда я постучала в дверь второй раз, он просто уехал назад и продолжил пить чай. Я психанула и пошла до остановки "Семь-ветров". И вот так уходить до другой остановки приходится постоянно, это гораздо быстрее и комфортнее, чем дожидаться водителей 12 маршрутки. Предполагаю, что сейчас так и будет, они не реагируют ни на какие просьбы пассажиров. Может быть, благодаря вам получится донести информацию до их начальства, - рассказала горожанка.

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