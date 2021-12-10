Депутат партии «Яблоко» показал гениталии на онлайн-конференции

В России председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Максим Петлин стал очередной жертвой фронтальной камеры, когда во время онлайн-заседания не выключил ее и решил принять душ. Скандальное видео уже попало в YouTube. На кадрах видно, как политик находясь в комнате, перебирается в ванную, снимает с себя штаны, положив телефон на полку и забыв выключить телефон начинает расхаживать голышом. Его коллеги продолжили совещание, как будто ничего не заметили.
Известно, что конференция было создана в приложении Zoom. Во время того, как Петлин расхаживал перед камерой мобильного телефона голышом, его коллега Борис Вишневский формулировал свою точку зрения в обсуждении серьезных вопросов. А вот сам парламентарий даже не догадывался о том, что забыл выключить камеру, пишет URA.RU. Он назвал это все «бредом» и заявил, что ничего такого не было.