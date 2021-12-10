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В Бердске из-за коронавируса закрыли 21 класс в школах и 5 групп в детских садах

4:22:3912/10/2021
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Всего в городе зарегистрировано 3307 случаев коронавирусной инфекции.

Заболеваемость коронавирусом в Бердске растет. Фото: pixabay

Сегодня, 10 декабря, оперативный штаб Бердска по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новую статистику по заболевшим в городе. За минувшие сутки выявили 15 новых зараженных коронавирусом. Под наблюдением медиков на данный момент находятся 1095 жителей. Тестов взято 348. Выздоровевших и выписанных 2893. Всего в городе зарегистрировано 3307 случаев коронавирусной инфекции.

В школах города коронавирусом болеют 23 ученика, в детских садах – 5 человек. Контактных всего 663, из них школы - 576, сады - 87. Закрыты по ковиду: 5 групп в дошкольных учреждениях и 21 класс.

По ОРВИ закрыты 23 класса и 7 групп в детских садах.

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