Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в жутком ДТП с фурой

В Раменском городском округе Подмосковья погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. Известно, что в автомобиле также находился его друг, который тоже скончался. В аварию попали легковой автомобиль и фура. Сообщается, что чиновник и его друг находились в салоне машины на Toyota Camry и столкнулись с фурой Renault. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Мексике перевернулся трейлер с мигрантами. Погибли 49 человек, еще 58 пострадали. Известно, что машина столкнулась с бетонной балкой, из-за чего ее перевернуло. По предварительной информации, все пассажиры, которые погибли или пострадали в результате ДТП являлись гражданами Гватемалы.