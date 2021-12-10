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Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в жутком ДТП с фурой

6:01:4712/10/2021
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Чиновник и его друг находились в салоне машины Toyota Camry и столкнулись с фурой Renault.

Московский депутат скончался в ДТП. Фото: Pixabay.com

В Раменском городском округе Подмосковья погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. Известно, что в автомобиле также находился его друг, который тоже скончался. В аварию попали легковой автомобиль и фура. Сообщается, что чиновник и его друг находились в салоне машины на Toyota Camry и столкнулись с фурой Renault. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Мексике перевернулся трейлер с мигрантами. Погибли 49 человек, еще 58 пострадали. Известно, что машина столкнулась с бетонной балкой, из-за чего ее перевернуло. По предварительной информации, все пассажиры, которые погибли или пострадали в результате ДТП являлись гражданами Гватемалы.

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