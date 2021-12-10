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В Балакове сотрудница пивкомбината получила тяжелые ожоги, упав в кипящий мармелад

5:14:1112/10/2021
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Пострадавшую пришлось госпитализировать в медучреждение, где врачи диагностировали термический ожог верхних и нижних конечностей и шок 1 стадии.

В Балакове сотрудница пивкомбината получила тяжелые ожоги мармеладом. Фото: Pixabay.com

В Баллакове одна из работница местного пивкомбината получила тяжелые ожоги прямо на работе. Все случилось 15 декабря, тогда 43 летняя женщина работала в сахаристом цехе вместе с напарницей. Они переносили кастрюлю с 30-ю килограммами горячего мармелада, смесь пролилась на пол. Одна их работниц предприятия упала и ей на ноги пролилось содержимое емкости. А Когда она попыталась встать, то попала руками в кипящий мармелад. Ее коллеги помогли ей встать, скинуть одежду и оказали первую помощь, вызвав сотрудников скорой помощи.

Пострадавшую пришлось госпитализировать в медучреждение, где врачи диагностировали термический ожог верхних и нижних конечностей и шок 1 стадии. После произошедшего представители Гострудинспекции выявили, что работодатель не прописал инструкции по некоторым видам работ, в том числе и по розливу мармелада. Теперь за случившееся понесут ответственность гендиректор компании и исполняющий обязанности начальника производства кондитерских изделий. Также известно, что правоохранители сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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падениеожогимармелад
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