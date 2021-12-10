В Бердске 14-летнему ребенку четыре дня не могут сделать обследование головного мозга. РЭГ- это «каменный век», заявили в ЦГБ

В ЦГБ Бердска разъяснили, почему у отца 14-летнего ребёнка возникла проблема с прохождением реоэнцефалографии.
Отметим, что реоэнцефалография или «РЭГ» нередко проводится после УЗДГ, методом которой исследуются голова и шея, если ее результаты не позволяют составить полную клиническую картину.
Как сообщал родитель «Курьер.Среда» 9 декабря, его сыну необходимо, как можно быстрее провести исследование головного мозга. Сотрудники поликлиники №1 заверили семью в том, что аппарат сломан, а по всем вопросам нужно обращаться напрямую к руководству. Отцу не удалось дозвониться до главврача Бердска Аллы Дробинской. Звонки в городскую администрацию также не принесли необходимого результата.
- В администрации мне сказали, что больница им не подчиняется и нужно напрямую обращаться в минздрав. Телефон горячей линии только один и все операторы заняты,- делился переживаниями представитель 14-летнего мальчика.
В пресс-службе ЦГБ Бердска прокомментировали инцидент с семьей следующим образом:
- Как сообщили специалисты в области неврологии, реоэнцефалография в БЦГБ врачами не назначается и не проводится, так как данная методика считается устаревшей - она не даёт лечащему врачу полноценной информации о состоянии пациента. Соответственно и ремонт аппарата РЭГ не предусмотрен. На сегодняшний день, в случае необходимости обследования такого профиля, пациенту назначается УЗИ сосудов шеи или КТ, которые намного более информативны для доктора. А РЭГ, как выражаются медики, - это «каменный век»,- отметил начальник пресс-службы Аркадий Ефимович вечером, 9 декабря.
Также специалист добавил, что УЗИ сосудов шеи проводится на базе БЦГБ, по направлению лечащего врача и предварительной записи. Компьютерную томографию на сегодняшний день, также по направлению врача, можно пройти в областном диагностическом центре, с которым взаимодействует Бердская городская больница.