Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске 14-летнему ребенку четыре дня не могут сделать обследование головного мозга. РЭГ- это «каменный век», заявили в ЦГБ

5:51:5212/10/2021,Алина Бурова
0

По словам специалистов в области неврологии, данное исследование в городской поликлинике врачами не назначается и не проводится. Методика считается устаревшей. Пациенту назначается УЗИ сосудов шеи или КТ.

В пресс-службе поликлиники рассказали про РЭГ в Бердске. Фото: "Курьер.Среда"

В ЦГБ Бердска разъяснили, почему у отца 14-летнего ребёнка возникла проблема с прохождением реоэнцефалографии.

Отметим, что реоэнцефалография или «РЭГ» нередко проводится после УЗДГ, методом которой исследуются голова и шея, если ее результаты не позволяют составить полную клиническую картину.

Как сообщал родитель «Курьер.Среда» 9 декабря, его сыну необходимо, как можно быстрее провести исследование головного мозга. Сотрудники поликлиники №1 заверили семью в том, что аппарат сломан, а по всем вопросам нужно обращаться напрямую к руководству. Отцу не удалось дозвониться до главврача Бердска Аллы Дробинской. Звонки в городскую администрацию также не принесли необходимого результата.

- В администрации мне сказали, что больница им не подчиняется и нужно напрямую обращаться в минздрав. Телефон горячей линии только один и все операторы заняты,- делился переживаниями представитель 14-летнего мальчика.

В пресс-службе ЦГБ Бердска прокомментировали инцидент с семьей следующим образом:

- Как сообщили специалисты в области неврологии, реоэнцефалография в БЦГБ врачами не назначается и не проводится, так как данная методика считается устаревшей - она не даёт лечащему врачу полноценной информации о состоянии пациента. Соответственно и ремонт аппарата РЭГ не предусмотрен. На сегодняшний день, в случае необходимости обследования такого профиля, пациенту назначается УЗИ сосудов шеи или КТ, которые намного более информативны для доктора. А РЭГ, как выражаются медики, - это «каменный век»,- отметил начальник пресс-службы Аркадий Ефимович вечером, 9 декабря.

Также специалист добавил, что УЗИ сосудов шеи проводится на базе БЦГБ, по направлению лечащего врача и предварительной записи. Компьютерную томографию на сегодняшний день, также по направлению врача, можно пройти в областном диагностическом центре, с которым взаимодействует Бердская городская больница.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
здоровьедиагностикаисследованиеаппаратМедицина.рэг
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас нет проблем с обследованиями в ЦГБ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый график выплаты пенсий в декабре 2021 года обнародовал ПФР
5:40:23 12/10/2021
Новый график выплаты пенсий в декабре 2021 года обнародовал ПФР
В Новосибирске возбудили уголовное дело на бывшего прокурора Бушмакина за взятки
5:34:11 12/10/2021
В Новосибирске возбудили уголовное дело на бывшего прокурора Бушмакина за взятки
В Балакове сотрудница пивкомбината получила тяжелые ожоги, упав в кипящий мармелад
5:14:11 12/10/2021
В Балакове сотрудница пивкомбината получила тяжелые ожоги, упав в кипящий мармелад
Что строго запрещено делать каждому в день памяти священномученика Серафима: можно ли работать и солить капусту
5:00:28 12/10/2021
Что строго запрещено делать каждому в день памяти священномученика Серафима: можно ли работать и солить капусту
Гражданская жена Сергея Глазова, который устроил стрельбу в столичном МФЦ, рассказала о причинах трагедии
4:53:08 12/10/2021
Гражданская жена Сергея Глазова, который устроил стрельбу в столичном МФЦ, рассказала о причинах трагедии
БердскМэра Бердска сможет снять с должности Андрей Травников: Новый закон Путина одобрила Госдума во втором чтении
4:44:17 12/10/2021
Мэра Бердска сможет снять с должности Андрей Травников: Новый закон Путина одобрила Госдума во втором чтении
Путин заявил, что в 90-х в правительстве работали сотрудники ЦРУ
4:31:33 12/10/2021
Путин заявил, что в 90-х в правительстве работали сотрудники ЦРУ
О чем молятся святому Серафиму. Текст главной молитвы для чтения 11 декабря
4:30:39 12/10/2021
О чем молятся святому Серафиму. Текст главной молитвы для чтения 11 декабря
БердскВ Бердске из-за коронавируса закрыли 21 класс в школах и 5 групп в детских садах
4:22:39 12/10/2021
В Бердске из-за коронавируса закрыли 21 класс в школах и 5 групп в детских садах
В Новосибирске спецслужбы проверяют ТРЦ Галерея после сообщения о минировании
4:18:24 12/10/2021
В Новосибирске спецслужбы проверяют ТРЦ Галерея после сообщения о минировании