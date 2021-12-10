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В Новосибирске возбудили уголовное дело на бывшего прокурора Бушмакина за взятки

5:34:1112/10/2021
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Кроме того, экс-прокурор обвиняется в даче незаконных указаний. В частности, в 2018 году он поручил начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции поставить иностранца на миграционный учет.

На прокурора возбудили уголовное дело. Фото: следственный-комитет

В Новосибирске Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Олега Бушмакина. Известно, что его обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что в 2019 году в период с мая по июнь он получил 150 тыс. рублей в качестве взятки. За полученные деньги он передавал копии документов материалов процессуальной проверки руководителю АО «Сибсма» Сергею Долгушину. В отношении Долгушина проводилась проверка по факту уклонения от налоговых выплат.

Кроме того, экс-прокурор обвиняется в даче незаконных указаний. В частности, в 2018 году он поручил начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции поставить иностранца на миграционный учет. У Бушмакина уже прошли обыски. В скором времени ему предъявят обвинение. Также сообщается, что следствие намеривается ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбуждения уголовного дела в отношении бывшей судьи Елены Хахалевой. Дела могут быть возбуждены о мошенничестве и служебном подлоге. Общий срок наказания по таким статьям может составлять порядка 14 лет лишения свободы.

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прокурорсудуголовное дело
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