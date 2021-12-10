Новый график выплаты пенсий в декабре 2021 года обнародовал ПФР

В Новосибирской области отделение Пенсионного фонда России напомнило гражданам, которые получают пенсии и иные пособия через банковские учреждения, что средства на такие расходы перечисляются в банки 11 и 21 числа каждый месяц. Однако в декабре 2021 года 11 декабря – выходной день, из-за чего деньги перевели 10 числа. По данным ведомства, зачисление денежных средств на счета занимается определенный период времени, однако деньги будут переведены в течение суток.
А доставка денежных средств осуществляется разными способами: по выбору пенсионера. Например, через «Почту России» или через кредитные учреждения (на счет по вкладу или на счет банковской карты). Сейчас отделение ПФР работает с 25-ю банковскими организациями для осуществления таких выплат. А через какую из них получать пенсию – это выбор индивидуального каждого пенсионера. Также сообщается, что заявление на доставку или доставщика можно заполнить на сайте Госуслуг или на портале ПФР, 21 числа смещений по выплатам не планируется.