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Новый график выплаты пенсий в декабре 2021 года обнародовал ПФР

5:40:2312/10/2021
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Из-за выходных дней деньги на счета придут раньше.

ПФР о выплате пенсии в декабре через кредитные учреждения. Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области отделение Пенсионного фонда России напомнило гражданам, которые получают пенсии и иные пособия через банковские учреждения, что средства на такие расходы перечисляются в банки 11 и 21 числа каждый месяц. Однако в декабре 2021 года 11 декабря – выходной день, из-за чего деньги перевели 10 числа. По данным ведомства, зачисление денежных средств на счета занимается определенный период времени, однако деньги будут переведены в течение суток.

А доставка денежных средств осуществляется разными способами: по выбору пенсионера. Например, через «Почту России» или через кредитные учреждения (на счет по вкладу или на счет банковской карты). Сейчас отделение ПФР работает с 25-ю банковскими организациями для осуществления таких выплат. А через какую из них получать пенсию – это выбор индивидуального каждого пенсионера. Также сообщается, что заявление на доставку или доставщика можно заполнить на сайте Госуслуг или на портале ПФР, 21 числа смещений по выплатам не планируется.

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