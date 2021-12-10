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Минстрой возьмет под контроль аренду квартир в России

6:09:1612/10/2021
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Если арендодатель не будет вносить информацию о полученных денежных средствах за сдачу помещений в аренду, его ждет штраф от 5 до 50 тыс. рублей.

В России арендаторы и арендодатели будут обложены выплатами. Фото: Pixabay.com

В России Минстрой разработал проект закона о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машиномест. Такое действие обосновывается увеличением транспарентности рынка аренды. С него государство недополучает до 162 млрд рублей в год, пишет Комерсантъ.

Известно, что если арендодатель не будет вносить информацию о полученных денежных средствах за сдачу помещений в аренду, его ждет штраф от 5 до 50 тыс. рублей. Для такой информации будет разработан специальный онлайн сайт, куда будут вноситься все необходимые данные. Согласно закону, который хотят внести, владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы будут осуществлять все выплаты через разработанную министерством ГИС. Также нужно будет размещать информацию о заключении, разглашении и внесении изменений в договора в течение 30 дней.

Сейчас законопроект находится на стадии согласования с профильными министерствами. В ведомстве ожидают внесения законопроекта в Госдуму в весеннюю сессию. А вот разработка ГИС началась по поручению Владимира Путина еще в начала августа 2021 года. Система будет принадлежать государству.

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