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В Красноярском крае мужчина зверски избил кота за сильное мяуканье

6:18:5312/10/2021
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Сейчас сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

В Красноярске мужчина задержан за избиение кота. Фото: Pixabay.com

В Назарово местный житель нанес телесные повреждения коту за то, что тот мяукал. Животное обнаружили дома в одном из подъездов. Они сразу же позвонили в отделение полиции и сообщили о случившемся. В ходе розыскных мероприятий была установлена личность садиста. Им оказался 24-летний местный житель, которого удалось задержать. На следственных действиях он сообщил, что избил кота за то, что тот издавал громкие звуки, такое сообщение появилось на сайте управления МВД по региону.

– Я знаю, что в городе сейчас все узнали о том, что произошло, я три раза пнул кота, я раскаиваюсь в содеянном, больше с моей стороны такого не повторится, – говорится на сайте ведомства.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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