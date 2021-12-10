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На Москву в пятницу обрушились настоящие сибирские морозы

6:39:2112/10/2021
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А атмосферное давление в ближайшие дни будет высоким – 759 миллиметров ртутного столба, это на 12-14 единиц выше нормы.

В Москву придут сибирские морозы. Фото: Pixabay.com

В Москве ожидаются морозы и высокое атмосферное давление. Температура воздуха опустилась уже сегодня, в пятницу. Такое заявление сделал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, погода, которая царит в столице сейчас, не сравнится с тем, что грядет с сибирских краев. Также по словам эксперта, в пятницу стоит ожидать небольшой антициклон и облачность, без осадков, при северо-восточном ветре со скоростью 1-6 метров в секунду.

– В ночь на пятницу температура воздуха будет доходить до отметки -20 градусов. А днем в Москве будет -13 градусов. Такой температурный фон - аномально низкий для декабря и на 9 градусов холоднее, чем должно быть в это время года, – говорит эксперт.

Тишковец считает, что в выходные дни воздух прогреется, они пройдут без осадков, облачно. В субботу ночью минус 12-17, местами до минус 20, днем минус 7-12. В воскресенье еще чуть-чуть потеплеет: ночью минус 10-15, днем минус 1-6. А вот к понедельнику в столице уже нормализуется климат. Однако оттепели ожидать не стоить, сугробы продолжат оставаться на улицах Москвы. А атмосферное давление в ближайшие дни будет высоким – 759 миллиметров ртутного столба, это на 12-14 единиц выше нормы.

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погодатемпература воздухаМорозы.
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