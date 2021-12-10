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Какая важная примета 11 декабря сулит вам вечное богатство

4:45:3912/10/2021
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11 декабря является днем чудесной птички сойки, которая способна принести в ваш дом счастье и благополучие.

Символом 11 декабря является всем известная птичка Сойка. Фото: Pixabay.com
Символом 11 декабря является всем известная птичка Сойка. Фото: Pixabay.com

Из древних времен в нашу жизнь пришло множество поверий и примет, связанных с привычными вещами. Самое большое количество из них связано с различными животными и птицами, в число которых входит всем известная красивая птичка сойка. Она небольшая по размеру, имеет длинный хвост и яркий окрас перьев, который очень изящно переливается в свете солнечных лучей. Также на голове сойки можно заметить небольшой пушистый хохолок. Зимним днем, посвященным данной птичке, является 11 декабря.

Сойка уже давно является символом благополучия. Люди верили, что полученные в этот день советы от кого-либо помогут стабилизировать ситуацию в жизни и решить множество проблем. Кроме того, если 11 декабря сойка посетила ваш дом и спела около него свою чудесную песню, то это является самым хорошим знаком из всех возможных, ведь скоро в ваши двери постучится счастье и неожиданная прибыль.

Кроме того, сойке приписывали даже умение предсказывать судьбу за счет своих красивых перьев на крыльях, похожих на зеркала. Считалось, что взглянувший на них человек, может увидеть свою судьбу и предсказать ближайшие события. Кроме того, на своих зеркальных крыльях 11 декабря птичка может принести вам вещие сны, к которым необходимо отнестись с особой внимательностью.

Актуальными были в это время различные ритуалы и гадания. Самыми частыми из них являлись различные магические вмешательства в судьбу, связанные с исполнением желаний, а также увеличением доходов, получением внезапной прибыли. Ритуалы, проведенные в этот день, считаются самыми счастливыми, ведь проходят под покровительством внимательной сойки.

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