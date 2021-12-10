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Прямая трансляция с церемонии вручения Нобелевской премии в Осло 10 декабря 2021 года: Российский главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов произнесет речь

1:03:2612/10/2021
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По часовому поясу Москвы награждение стартует в 18.15, а в Новосибирске в 22.15.

Премии удостаиваются уникальные люди. Фото: itc.ua

Уже с 10 декабря состоится Церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года. Совсем скоро лауреаты встретятся в ратуше Осло и заберут свою награду в 16:15 по местному времени. По часовому поясу Москвы награждение стартует в 18.15, а в Новосибирске в 22.15.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда», престижную награду заслужил главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов за усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира. В большом интервью Дмитрий Муратов рассказал «Курьер.Среда», что спросил бы у президента Владимира Путина, как «Новая газета» расследует убийство великой журналистки и коллеги Анны Политовской, считает ли премию защитой для «Новой газеты».

Россияне могут посмотреть церемонию награждения онлайн на сайте «Курьер.Среда» прямо сейчас.

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