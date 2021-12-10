Роспотребнадзор рассказал об отличиях течения нового штамма коронавируса «омикрон» от других

Замдиректора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что пациенты, которые заражаются новым штаммом коронавируса, крайне редко жалуются на потерю обоняния. Также по словам эксперта, сейчас часто выявляются легкие формы и средние формы заболевания. А симптоматика растет а разы быстрее.
– Новый штамм COVID-19 отличается тем, что пациенты, заразившиеся им не жалуются на потерю вкуса или запаха. У них проявляются другие симптомы, – говорит врач.
Известно, что у таких пациентов наблюдается повышенное чувство усталости, утомленность, температура, кашель, головная боль и отсутствие аппетита.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что страны по всему миру ужесточили регистрацию на границах в ответ на недавний всплеск нового штамма. А по заявлениям врачей, существуют симптомы, которые сигнализируют о том, что пациенту срочно нужно обратиться к врачу. К таким проявлениям отнесли затрудненное дыхание, постоянная боль или давление в груди, новая путаница, неспособность просыпаться и бледный, серый или синий цвет кожи.