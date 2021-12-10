Подросткам до 13 лет закроют доступ в Instagram

Instagram заблокирует доступ подросткам до 13-и лет. Их аккаунты будут удалены. Такое заявление сделал глава социальной сети Адам Моссери на слушаниях в Конгрессе США. Решение было принято после обвинений в сторону компании о том, что их приложение вызывает зависимость у детей, которая приводит к депрессивному состоянию или к суициду. Глава организации не стал отрицать точку зрения и сообщил, что знает о существовании такой проблемы.
Также известно, что рассказывая о нововведениях, Моссери сказал, что в настройках приложения появится такая функция, как «родительский контроль». Она будет создана для того, чтобы родители могли контролировать экранное время своего ребенка. Старее поколение сможет не только производить контроль и устанавливать лимит на время, которое их чадо проведет в своем гаджете.
– Я считаю, что каждый родитель должен сам решать, сколько его ребенку проводить за компьютером или телефоном. Кто-то считает, что малышу достаточно 10 минут, а кто-то скажет, что мало и пары часов. Мы не заставляем никого, а лишь даем возможность регулировать этот вопрос собственноручно, – сказал руководитель.
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