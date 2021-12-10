Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Подросткам до 13 лет закроют доступ в Instagram

7:04:4812/10/2021
0

Такое заявление сделал глава социальной сети Адам Моссери на слушаниях в Конгрессе США.

Теперь Instagram будет доступен только людям, которые старше 13-и лет. Фото: Pixabay.com

Instagram заблокирует доступ подросткам до 13-и лет. Их аккаунты будут удалены. Такое заявление сделал глава социальной сети Адам Моссери на слушаниях в Конгрессе США. Решение было принято после обвинений в сторону компании о том, что их приложение вызывает зависимость у детей, которая приводит к депрессивному состоянию или к суициду. Глава организации не стал отрицать точку зрения и сообщил, что знает о существовании такой проблемы.

Также известно, что рассказывая о нововведениях, Моссери сказал, что в настройках приложения появится такая функция, как «родительский контроль». Она будет создана для того, чтобы родители могли контролировать экранное время своего ребенка. Старее поколение сможет не только производить контроль и устанавливать лимит на время, которое их чадо проведет в своем гаджете.

– Я считаю, что каждый родитель должен сам решать, сколько его ребенку проводить за компьютером или телефоном. Кто-то считает, что малышу достаточно 10 минут, а кто-то скажет, что мало и пары часов. Мы не заставляем никого, а лишь даем возможность регулировать этот вопрос собственноручно, – сказал руководитель.

ь

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
возрастблокировкааккаунтинстаграм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы согласны с таким решением?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подросткам до 13 лет закроют доступ в Instagram
7:04:48 12/10/2021
Подросткам до 13 лет закроют доступ в Instagram
Предсказания и пророчества для России на 2022 год от самых известных ясновидящих и астрологов
7:00:29 12/10/2021
Предсказания и пророчества для России на 2022 год от самых известных ясновидящих и астрологов
Роспотребнадзор рассказал об отличиях течения нового штамма коронавируса «омикрон» от других
6:58:14 12/10/2021
Роспотребнадзор рассказал об отличиях течения нового штамма коронавируса «омикрон» от других
На Москву в пятницу обрушились настоящие сибирские морозы
6:39:21 12/10/2021
На Москву в пятницу обрушились настоящие сибирские морозы
Гороскоп Тамары Глобы на 2022 год: что ждет знаки зодиака в новом году Черного Водяного Тигра
6:30:07 12/10/2021
Гороскоп Тамары Глобы на 2022 год: что ждет знаки зодиака в новом году Черного Водяного Тигра
В Красноярском крае мужчина зверски избил кота за сильное мяуканье
6:18:53 12/10/2021
В Красноярском крае мужчина зверски избил кота за сильное мяуканье
Мощное число ангела 222: духовное значение и символизм. Что значит 222 для вашей кармы
6:13:14 12/10/2021
Мощное число ангела 222: духовное значение и символизм. Что значит 222 для вашей кармы
Мачеха отравила шестилетнего мальчика солью: на теле Артура было 130 синяков
6:10:33 12/10/2021
Мачеха отравила шестилетнего мальчика солью: на теле Артура было 130 синяков
Минстрой возьмет под контроль аренду квартир в России
6:09:16 12/10/2021
Минстрой возьмет под контроль аренду квартир в России
Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в жутком ДТП с фурой
6:01:47 12/10/2021
Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в жутком ДТП с фурой