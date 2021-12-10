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В Новосибирской области у матери забрали ребенка за попрошайничество в соцсетях

7:23:1512/10/2021
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В одном из местных пабликов мать ребенка разместила пост с просьбой о помощи и со словами о том, что у нее нет денег на одежду и еду для ребенка.

Прокуратура проводит проверку по факту нарушения прав ребенка. ото: Pixabay.com

В Новосибирске прокуратура Коченевского района собирается провести проверку по факту публикаций в СМИ о нарушении прав ребенка. По информации журналистов, родители опубликовали пост, в котором требовали всех неравнодушных собрать средства, которые будут направлены на питание малыша. За это у родителей забрали ребенка. Также известно, что сейчас ребенок помещен в Ленинский филиал ГБУЗ НСО «РСДР» на два месяца. Такое решение было принято в связи с заявлением родителей из-за трудной жизненной ситуации. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних, охране прав ребенка.

Семья проживает в рабочем поселке Коченево. В одном из местных пабликов мать ребенка разместила пост с просьбой о помощи и со словами о том, что у нее нет денег на одежду и еду для ребенка. Однако по словам соседей, данная семья является неблагополучной, а деньги родительница собирала для того, что купить спиртное. У семьи двое детей, младший живет с ними, ему нет и года, а вот старшего забрали дедушка и бабушка в Новосибирск, потому что видели, как молодые люди относятся к детям.

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