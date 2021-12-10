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«О животных администрация заботится больше, чем о людях»: Жители поселка Вега Бердска 25 лет покупают и пьют техническую воду из скважин, а мэрия «бездействует»

7:42:5812/10/2021
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Вода изначально была технической с повышенным содержанием железа и марганца с превышением в четыре раза. Об этом свидетельствует экспертное заключение №КГ 00083505.08.2020 от 05 августа 2020 года. Также в воде обнаружены черный осадок и маслянистая пленка, уверяют бердчане.

Жители поселка возмущены отсутствием воды. Фото: "Курьер.Среда"

Жители поселка "Вега" Бердска обратились в "Курьер.Среда" со своей проблемой о питьевой воде. Как рассказали бердчане, они вынуждены пользоваться технической водой, которую в дома поставляет ЖСК Юго-Восточный, созданный на территории Бердска в 1995 году.

- По генеральному плану застройки поселка "Вега", холодное водоснабжение должно осуществляться от централизованного водоснабжения Бердска. Вместо этого на территории города ЖСК самовольно, без проекта и согласований, пробурил 4 подземные скважины, и как оказалось в последствии, в течении 25 лет незаконно занимался добычей подземных вод, без лицензий - постановление о совершении административного правонарушения № Н-859-в от 24.07.2020. Так как техническая вода добывалась незаконно, потребление электроэнергии для скважин происходило без приборов учета, исследование воды не проводились многие годы, - рассказал Олег Февелев 10 декабря.

По его словам, отсутствуют и элементы водоподготовки: отстойники, фильтры, хлорирование и многое другое говорят о том, что вода изначально была технической с повышенным содержанием железа и марганца с превышением в четыре раза. Об этом свидетельствует экспертное заключение №КГ 00083505.08.2020 от 05 августа 2020 года. Также в воде обнаружены черный осадок и маслянистая пленка.

- Техническая вода влияет на состояние внутренних водопроводных сетей домов, газовых котлов, стиральных машин и сантехнику, но самое главное - на здоровье людей. Техническую воду ЖСК продает под видом членских взносов от 200 до 300 руб. м. куб. в месяц, в зависимости от размера земельного участка. С 2004 года бессменным директором ЖСК, учредителем, членом правления и по «совместительству» депутатом совета депутатов Бердска является Светлана Уварова, - говорит Олег Владимирович.

На сегодняшний день всеми ресурсами поселок обеспечивает Бердск. Единственный ресурс, который поставляет ЖСК - техническая вода из подземных скважин. Бердчане считают, что администрация Бердска бездействует в течении 25 лет, нарушая ФЗ №416 от 07.12.2011»0 водоснабжении и водоотведении», выразившееся в необеспечении водоснабжения населения питьевой водой, проживающего в поселке Вега Бердска.

- Жители "Веги" готовы заключать публичные договора на поставку даже технической воды по водосчетчикам и по тарифу Бердска, но ЖСК является не коммерческой организацией и не в праве заключать договора, а других источников ХВС в поселке нет. На наше «счастье» рядом с поселком копания Нестле строит фабрику по производству кормов для животных, администрации Бердска предстоит подвести к предприятию коммуникации: 2000 м. куб.воДк в сутки. Казалось бы, проблему подключения к централизованному водоснабжению Бердска можно решить увеличив объем потребления воды до 2700 м. куб в сутки, не вкладывая большие средства и за счет инвестора, но нет, администрация сообщает: для компании Нестле будет построен водовод с расчетными нагрузками, обеспечивающих водоснабжение только завода Нестле. О животных администрация заботится больше, чем о людях? - недоумевают горожане.

"Курьер.Среда" открыт к диалогу и готов выслушать все стороны инцидента. Свяжитесь нами по номеру телефона whatsapp 8953-878-90-10 или по номеру редакции 3-00-10.

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