В России число заразившихся новым штаммом коронавируса омикрон выросло до 4 человек

В России выявлено еще два новых случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон. Таким образом общее число заболевших возросло до четырех. По словам директора центра «Вектор», все пациенты с положительными результатами ПЦР-тестов – туристы, которые вернулись в Россию из других стран.
По словам экспертов, новый штамм коронавируса отличается от ранее выявленных разновидностей заболевания симптомами. У детей, заразившихся «омикроном» наблюдаются сыпи на поверхности кожи и повышенная температура, а вот у взрослых были замечены такие симптомы, как головная боль, давление в груди, повышенное чувство усталости, утомленность. Известно, что новая разновидность COVID-19 была обнаружена в Южной Африке, после этого большинство стран временно приостановили вылеты и прибытие из данной локации. Распространяется она в разы быстрее, чем дельта. Однако пациенты переносят такой недуг достаточно легко, без госпитализации.