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В Кемеровской области потерпел бедствие вертолет Robinson

7:55:3212/10/2021
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По предварительной информации, пилот мог совершить экстренную посадку недалеко от поселка Верхний Алзак в Таштагольском районе.

В Кемеровской области вертолет подал сигнал бедствия и пропал. Фото: Pixabay.com

В Кемеровской области легкий вертолет Robinson R-66 подал сигнал бедствия, такое заявление сделали в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре Росавиации. Также известно, что с воздушным судном пропала связь. По предварительной информации, пилот мог совершить экстренную посадку недалеко от поселка Верхний Алзак в Таштагольском районе. Судно принадлежит компании ООО «Кустардт». А летел он в район Каракольских гор из Новокузнецка.

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