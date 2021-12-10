На борту пропавшего вертолета Robinson R-66 в Кемеровской области находился один пилот

Появились первые подробности о членах экипажа на борту подавшего сигнал бедствия, а затем пропавшего вертолета в Кемеровской области. Сообщается, что на борту воздушного судна находится один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Кемеровской области вертолет Robinson R-66 подал сигнал бедствия, а потом пропал. Известно, что судно летело из Новокузнецка в район Каракольских озер. Также эксперты полагают, что пилот мог совершить экстренную посадку недалеко от поселка Верхний Алзак в Таштагольском районе. Пропавшее воздушное судно принадлежит организации ООО «Кустардт».