В Кемеровской области пропавший вертолет Robinson-66 разбился. Пилот погиб

В Сибири нашли вертолет Robinson-66, который подал сигнал бедствия, а затем пропал. Воздушное судно было найдено разрушенным вблизи Каракольских озер (Республика Алтай), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Известно, что на борту вертолета находился только один человек, который летел из Новокузнецка в район Каракольских озер за туристами. К сожалению, пилот погиб.
После пропажи вертолета, эксперты предполагали, что пилот мог совершить экстренную посадку. Пропавший Robinson-66 принадлежал ООО «Кустардт». В компании данную информацию подтвердили, также сотрудники ведомства сообщили, что сейчас выясняются точные обстоятельства произошедшего.