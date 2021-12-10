Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Головокружительные поздравления в День вертолетчика 11 декабря 2021

11:15:5312/10/2021
0

В России День вертолётчика отмечают уже более 10 лет. Приходится он на вторую субботу декабря.

День вертолетчика

Вертолетчик, будь здоров,
Мы тебе желаем
И с твоим прекрасным днем
Дружно поздравляем,
Будь внимателен всегда
В жизни и в полетах,
Пусть тоска и грусть уйдут,
Будет больше взлетов!

День вертолетчика

Сегодня день твой отмечают,
Наш вертолетчик дорогой,
Отважных небо уважает,
И ты у нас как раз такой,

Тебя мы дружно поздравляем,
Пусть в небе чистым будет путь,
Ну а еще тебе желаем
Сегодня классно отдохнуть!

День вертолетчика

Вертолетчики-ребята,
Поздравляю вас сейчас,
Я желаю, чтоб задор ваш
В сердце жарком не погас.

Лишь успешных вам полетов,
Пусть вас небо бережет,
Каждый новый день лишь счастье
И успехи вам несет.

Счастья в личном вам желаю, Понимания в семье Лишь вперед идти желаю, Как и прежде, по судьбе.

Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткидень вертолетчика
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Головокружительные поздравления в День вертолетчика 11 декабря 2021
11:15:53 12/10/2021
Головокружительные поздравления в День вертолетчика 11 декабря 2021
Пилот Андрей Дьяченко погиб во время тренировочного полета на вертолете Robinson R-66 в Хакасии
11:05:42 12/10/2021
Пилот Андрей Дьяченко погиб во время тренировочного полета на вертолете Robinson R-66 в Хакасии
Новогодние каникулы: Определена дата начала школьных зимних каникул 2021-2022 года. И окончание
11:00:21 12/10/2021
Новогодние каникулы: Определена дата начала школьных зимних каникул 2021-2022 года. И окончание
В Британии заявили о передаче власти от Елизаветы II к принцу Чарльзу
10:59:13 12/10/2021
В Британии заявили о передаче власти от Елизаветы II к принцу Чарльзу
В Москве таксист схватил пассажирку за волосы и ударил об землю
10:44:52 12/10/2021
В Москве таксист схватил пассажирку за волосы и ударил об землю
Вертолет Robinson, разбившийся в Хакасии, был совершенно новым
10:40:33 12/10/2021
Вертолет Robinson, разбившийся в Хакасии, был совершенно новым
«Сидел на диване без рук и головы»: Названы шокирующие подробности смерти росгвардейца под Тулой
10:21:29 12/10/2021
«Сидел на диване без рук и головы»: Названы шокирующие подробности смерти росгвардейца под Тулой
Бердск«Ужасно обидно и больно»: В Бердске заподозрили строительство часовни Успения Пресвятой Богородицы рядом с воинскими захоронениями. Железный забор подпирает могилы героев
10:18:52 12/10/2021
«Ужасно обидно и больно»: В Бердске заподозрили строительство часовни Успения Пресвятой Богородицы рядом с воинскими захоронениями. Железный забор подпирает могилы героев
В России могут начать штрафовать за курение рядом с детьми и беременными
10:16:14 12/10/2021
В России могут начать штрафовать за курение рядом с детьми и беременными
БердскВ Искитиме суд освободил экс-главу района Олега Лагоду после продажи острова Огуречного за гроши
9:48:01 12/10/2021
В Искитиме суд освободил экс-главу района Олега Лагоду после продажи острова Огуречного за гроши