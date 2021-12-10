Головокружительные поздравления в День вертолетчика 11 декабря 2021

Вертолетчик, будь здоров,
Мы тебе желаем
И с твоим прекрасным днем
Дружно поздравляем,
Будь внимателен всегда
В жизни и в полетах,
Пусть тоска и грусть уйдут,
Будет больше взлетов!
Сегодня день твой отмечают,
Наш вертолетчик дорогой,
Отважных небо уважает,
И ты у нас как раз такой,
Тебя мы дружно поздравляем,
Пусть в небе чистым будет путь,
Ну а еще тебе желаем
Сегодня классно отдохнуть!
Вертолетчики-ребята,
Поздравляю вас сейчас,
Я желаю, чтоб задор ваш
В сердце жарком не погас.
Лишь успешных вам полетов,
Пусть вас небо бережет,
Каждый новый день лишь счастье
И успехи вам несет.
Счастья в личном вам желаю, Понимания в семье Лишь вперед идти желаю, Как и прежде, по судьбе.
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда