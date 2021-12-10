Супруга артиста Нейжмак-Иорданского , насмерть забившего экс-замминистра энергетики, не видит вины мужа

Жена актера Глеба Нейжмак-Иорданского, который избил бывшего замминистра энергетики Леонида Тропко, заявила, что ее муж не виноват. Она рассказала, что сотрудники правопорядка забрали ее мужа в СИЗО. Выйдет ли он в ближайшее время, пока не известно. Также женщина отказывается общаться с прессой без адвоката. Она лишь заявляет, что Тропко умер от коронавируса. По предварительной информации у бывшего зама было сильное поражение легких- 90%.
Со слов супруги нападавшего, Тропко заразился коронавирусом в больнице, куда его доставили после избиения. Она также говорит, что ее муж не отрицает, что была драка, но он уверен, что их сосед не мог скончаться из-за случившегося.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что предварительной причиной смерти стали именно травмы, полученные Тропко во время драки с актером. Известно, что родственники погибшего написали заявление в полицию после произошедшего. А причиной драки стала незакрытая дверь, которую Нейжмак-Иорданский подпер камнем, чтобы оставить открытой, А Тропко являлся старшим по дому и заявил, что она может сломаться. В результате между участниками драки завязалась словесная перепалка и началась драка.