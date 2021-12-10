Фото внебрачного сына актера Александра Абдулова пролежало 14 лет в его пиджаке

Родственники покойного актера Александра Абдулова ищут его внебрачного сына. Фотография ребенка пролежала 14 лет в кармане любимого пиджака, в котором артист снимался в фильме «Гений». Пока родным ничего не известно о родственнике: они не знают, как его зовут, сколько ему лет и где он живет. А на снимке изображен светловолосый мальчишка. На обратной было написано, что это сын Абдулова.
– Мальчик может быть внебрачным сыном Саши, я верю в это, они очень похожи. Не зря же он хранил снимок порядка 14 лет в свое пиджаке и никому не показывал, – сообщила супруга старшего брата актера Альбина Абдулова.
По словам женщины, Александр был закрытым человеком, который никогда не рассказывал о своей личной жизни. Поэтому такой факт не удивляет родственников умершего актера. Альбина говорит, что сейчас вся семья надеется на то, что мальчик выйдет с ними на связь или появится хоть какая-то зацепка. Также родственница сообщает, что при жизни у Абдулова было много поклонниц, которые любили его красивую улыбку и харизму. Он прожил в браке с актрисой Ириной Алферовой порядка 17-и лет. Однако детей у пары нет.
Чуть позже он вступил в любовные отношения с балериной Галиной Лобаново, но роман продлился недолго, потому что Александр познакомился с будущей женой Юлией. У пары родилась дочь, ее назвали Женя. Однако актер не дожил и до первого года жизни своего ребенка. Он скончался от рака легких.