В ночном клубе Бердска вечеринку с алкоголем и шансоном провел отдел по делам молодежи, назвав тусовку "Мы вместе"

Вечером 3 декабря в ночном клубе «Космос», что в Микрорайоне Бердска, прошла вечеринка. Оригинальность этого, казалось бы заурядного события, заключалась в том, что в качестве конферансье выступал сам руководитель бердского отдела по делам молодежи Владислав Дубровский. Это и было заявлено в предварительной афише. Обещали не только звездного ведущего, но и большой концерт Максима Стельмакова, а также ретро-дискотеку. В стоимость входного билета в 1000 рублей входили собственно программа за 350 рублей, остальное - «минимальный заказ».
Оказалось, что этим «меню» вечеринки с алкогольными напитками и шансоном не ограничилось. Состоялось выступление «молодых талантов», в том числе приглашенных гостей из Новосибирска, под «рубрикой», которую использует президент России Владимир Путин, - «Мы вместе». Так назвал мероприятие бердский ОДМ. Так обозначено в благодарственных письмах, которыми наградили организаторов «ежегодного мероприятия».
Дубровский вручил благодарности Ксении Лиходеевой, Максиму Стельмакову и Олегу Семенову за помощь в организации с надеждой на дальнейшее сотрудничество. Какова была суть молодежного мероприятия и что означало в данном случае «мы вместе», кроме дискотечной тусовки под шансон со сцены, пока непонятно.
Потусуемся вместе...Очевидцы события рассказали, что была обычная танцевальная дискотека со спиртным, закусками и живым исполнением. А также неплохим шоуменом Дубровским.
- Обычная клубная вечеринка со всеми вытекающими! Правда, я не очень понимаю, о каком ежегодном мероприятии идет речь и при чем тут «Мы вместе». Вместе потусуемся под рюмочку и шансон, что ли? А герб Бердска с логотипом ОДМ и знаменитый девиз тут при чем? Чтобы придать значимость банкету? - рассказал «Курьер.Среда» человек, попавший на вечеринку.
Кроме того, он не уверен, что в период пандемии и тотальных ограничений из-за коронавируса позволительно проводить подобного рода мероприятия. В маске не было ни одного человека, включая самого Дубровского.
- Почему он нарушает постановление губернатора?! И не просто нарушает, еще и является прямым и непосредственным организатором и участником?! - вопрошает бердчанин.
К сожалению, пока ответы на эти вопросы получить от директора отдела по делам молодежи не удалось. Он сослался на то, что находится на семинаре и разговаривать не может. Не ответил и в whatsapp. Его заместитель Елена Гусева подтвердила, что ее непосредственный начальник в пятницу и субботу находится на областном семинаре. По поводу «Мы вместе», она пояснила, что есть несколько мероприятий с таким названием — акция помощи людям в пандемию (доставка продуктов нуждающимся), городской гражданский форум, который пройдет в Бердске 11 декабря. Но относительно того, что проходил в клубе «Космос», она не смогла ответить.
- Какое конкретно вас интересует?.. Вам напрямую надо с Владиславом Сергеевичем связываться. Лично с ним разговаривать, - быстро ответила зам, услышав вопрос о «Космосе».
Приходится только завидоватьВице-мэр Бердска Жанна Шурова, курирующая соцполитику, в том числе деятельность ОДМ, сейчас в отпуске, поэтому комментарий от нее получить тоже не удалось. А политический обозреватель Тайги.инфо Алексей Мазур считает, что все произошедшее в бердском ночном клубе под эгидой муниципального учреждения, работающего с молодежью, вполне логично и созвучно «нашему времени».
- Мы живем в достаточно ханжеское время в России. С одной стороны, у нас якобы традиционные ценности. С другой, мы видим, как в тюрьмах пытают с садизмом. Чему можно учить молодежь, если у нас сейчас на виду показное потребление, роскошь, яхты, золотые унитазы у гаишников и так далее. Так как никто не понимает, что такое молодежная политика, как ею нужно заниматься, что делать, как молодежь спасать от наркотиков, то делается «кто во что горазд». И зачастую люди, которые занимаются молодежной политикой, не прочь хорошо повеселиться за государственные деньги — съездить на тусовки, семинары, курсы, в центры, которые непонятно, чем занимаются, - прокомментировал Мазур.
По его словам, конечно, есть программы и проекты, которые ищут талантливую молодежь и наставляют ее «на путь истинный». Но дискотеки в ночном клубе, считает он, - не про это. - Событие в ночном клубе имеет отношение к молодежной политике в том смысле, что та молодежь, которая была к нему причастна, там повеселилась за наш с вами счет. Надо понимать, что с точки зрения налогоплательщиков — это бессмысленное и вредное мероприятие, а с точки зрения участников — полезное, так как они хорошо провели время. Нам приходится только завидовать, - оценил политолог.
Продолжение следует.
справкаОбщероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе», организованная Общероссийским народным фронтом, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров для поддержки наиболее уязвимых граждан в условиях распространения коронавируса. Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан старше 65 лет во время пандемии.
Что непозволительно чиновникуНайти этический кодекс муниципального служащего Бердска на сайте администрации не удалось (или его там нет). Не получилось взять информацию об этом у управделами мэрии Анны Чекмазовой. Но типовой кодекс этики и служебного поведения утвержден Министерством труда. И там есть любопытные пункты.
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении государственным (муниципальным) служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа либо органа местного самоуправления;
21. Государственный (муниципальный) служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным (муниципальным) служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в государственном органе либо его подразделении (органе местного самоуправления либо его подразделении) благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
27. Государственные (муниципальные) служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
28. Внешний вид государственного (муниципального) служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к государственным органам и органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.