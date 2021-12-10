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Где у нас в Бердске есть добротные сауны с бассейном?

9:13:5112/10/2021
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Гугл выдает только какой-то совок стайл.

Горожане хотят отдыхать в нормальных заведениях. Фjто: Pixabay.com

В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:

Где у нас в Бердске есть добротные сауны с бассейном? Гугл выдает только какой-то совок стайл.

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В Бердске есть культурные сауны?

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