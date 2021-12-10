В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
Где у нас в Бердске есть добротные сауны с бассейном? Гугл выдает только какой-то совок стайл.
Гугл выдает только какой-то совок стайл.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
Где у нас в Бердске есть добротные сауны с бассейном? Гугл выдает только какой-то совок стайл.
От редакции
В Бердске есть культурные сауны?
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