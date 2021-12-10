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В Искитиме суд освободил экс-главу района Олега Лагоду после продажи острова Огуречного за гроши

9:48:0112/10/2021,Алина Бурова
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Ранее Олег Лагода находился под домашним арестом. Следующее судебное заседание отложено по ходатайству прокурора на январь 2022 года.

Олег Лагода в зале суда 10 декабря 2021. Фото: Алина Бурова/"Курьер.Среда"

Громкий судебный процесс в отношении бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды завершился изменением меры пресечения.

Напомним, дело Олега Лагоды рассматривалось в Искитимском районном суде суде сегодня, 10 декабря по ч. 2 ст. 286 УК РФ - совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления.

Если конкретизировать вынесенную статью, то можно сказать, что Олег Владимирович, будучи главой муниципального управления, совершил действия в виде отчуждения земельного участка острова Огуречный, разрешенное использование которого не соответствовало цели для которой он испрашивался.

В результате судебного процесса и заслушивания сторон, мера пресечения Олегу Лагоде была изменена с домашнего ареста на "запрет определенных действий".

Стоит подчеркнуть, что в соответствии с "запретом определенных действий" бывшему главе Искитимского района теперь необходимо будет являться в суд по вызовам дознавателя или следователя. Лагода обязан будет соблюдать один или несколько запретов, которые возложены на него по закону.

Следующее судебное заседание по ходатайству прокурора будет 11 января 2022 года. Его проведут в 9 часов утра.

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судосвободилиостров "Огуречный"экс-глава Искитимского районаОлег Лагода
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