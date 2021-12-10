Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Британии заявили о передаче власти от Елизаветы II к принцу Чарльзу

10:59:1312/10/2021
0

Из-за состояния здоровья королевы большинство обязанностей легли на наследники – принца Чарльза.

В Британии заявили о начале передачи власти от Елизаветы II принцу Чарльзу, Фото: Pixabay.com

Королева Елизавета II приступила к процессу передачи власти своему сыну – 73-летнему принцу Чарльзу. Об этом рассказал историк Эд Оуэнс, специалист по монархии Великобритании.ТАкже он заявил, что если Чарльз примет все обязанности, станет самым старым наследником в истории Соединенного Королевства. Сообщается, что решение связано с состоянием здоровья нынешней правительницы, ей 95 лет.

Врачи советовали королеве больше времени проводить за отдыхом. Она к такой рекомендации специалистов прислушалась и даже не поехала на официальный прием в Северную Ирландию, не посетила климатическую конференцию ООН в Глазго. Также Елизавета II отменила свое участие в Дне поминовения из-за того, что у не начались проблемы со спиной. А через некоторое время ее видели на публике с синими руками, что серьезно насторожило многих. Появились даже слухи о том, что Елизавета II болеет онкологией.

Из-за состояния здоровья королевы большинство обязанностей легли на наследника – принца Чарльза, который является ее старшим сыном. Он вручает титулы подданным вместо своей матери и посещает различные мероприятия. Однако Оуэнс считает, что королеве будет занимать трон до конца своих дней, что говорит о том, что Чарльз еще не скоро примет наследство.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
наследствокоролевасостояние здоровья
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы следите за развитием событий?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Москве таксист схватил пассажирку за волосы и ударил об землю
10:44:52 12/10/2021
В Москве таксист схватил пассажирку за волосы и ударил об землю
Вертолет Robinson, разбившийся в Хакасии, был совершенно новым
10:40:33 12/10/2021
Вертолет Robinson, разбившийся в Хакасии, был совершенно новым
«Сидел на диване без рук и головы»: Названы шокирующие подробности смерти росгвардейца под Тулой
10:21:29 12/10/2021
«Сидел на диване без рук и головы»: Названы шокирующие подробности смерти росгвардейца под Тулой
Бердск«Ужасно обидно и больно»: В Бердске заподозрили строительство часовни Успения Пресвятой Богородицы рядом с воинскими захоронениями. Железный забор подпирает могилы героев
10:18:52 12/10/2021
«Ужасно обидно и больно»: В Бердске заподозрили строительство часовни Успения Пресвятой Богородицы рядом с воинскими захоронениями. Железный забор подпирает могилы героев
В России могут начать штрафовать за курение рядом с детьми и беременными
10:16:14 12/10/2021
В России могут начать штрафовать за курение рядом с детьми и беременными
БердскВ Искитиме суд освободил экс-главу района Олега Лагоду после продажи острова Огуречного за гроши
9:48:01 12/10/2021
В Искитиме суд освободил экс-главу района Олега Лагоду после продажи острова Огуречного за гроши
БердскВ ночном клубе Бердска вечеринку с алкоголем и шансоном провел отдел по делам молодежи, назвав тусовку "Мы вместе"
9:45:14 12/10/2021
В ночном клубе Бердска вечеринку с алкоголем и шансоном провел отдел по делам молодежи, назвав тусовку "Мы вместе"
Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву предъявили обвинения сразу по 4 статьям
9:43:34 12/10/2021
Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву предъявили обвинения сразу по 4 статьям
Фото внебрачного сына актера Александра Абдулова пролежало 14 лет в его пиджаке
9:24:43 12/10/2021
Фото внебрачного сына актера Александра Абдулова пролежало 14 лет в его пиджаке
Супруга артиста Нейжмак-Иорданского , насмерть забившего экс-замминистра энергетики, не видит вины мужа
9:13:20 12/10/2021
Супруга артиста Нейжмак-Иорданского , насмерть забившего экс-замминистра энергетики, не видит вины мужа