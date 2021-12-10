В Британии заявили о передаче власти от Елизаветы II к принцу Чарльзу

Королева Елизавета II приступила к процессу передачи власти своему сыну – 73-летнему принцу Чарльзу. Об этом рассказал историк Эд Оуэнс, специалист по монархии Великобритании.ТАкже он заявил, что если Чарльз примет все обязанности, станет самым старым наследником в истории Соединенного Королевства. Сообщается, что решение связано с состоянием здоровья нынешней правительницы, ей 95 лет.
Врачи советовали королеве больше времени проводить за отдыхом. Она к такой рекомендации специалистов прислушалась и даже не поехала на официальный прием в Северную Ирландию, не посетила климатическую конференцию ООН в Глазго. Также Елизавета II отменила свое участие в Дне поминовения из-за того, что у не начались проблемы со спиной. А через некоторое время ее видели на публике с синими руками, что серьезно насторожило многих. Появились даже слухи о том, что Елизавета II болеет онкологией.
Из-за состояния здоровья королевы большинство обязанностей легли на наследника – принца Чарльза, который является ее старшим сыном. Он вручает титулы подданным вместо своей матери и посещает различные мероприятия. Однако Оуэнс считает, что королеве будет занимать трон до конца своих дней, что говорит о том, что Чарльз еще не скоро примет наследство.