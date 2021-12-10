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Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву предъявили обвинения сразу по 4 статьям

9:43:3412/10/2021
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Подозреваемый полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Сотрудники Следственного комитета рассказали, что преступник подражал представителям деструктивной интернет-субкультуры.

Казанскому стрелку предъявили окончательное обвинение. Фото: Pixabay.com

Казанскому стрелку Ильназу Галявиеву предъявили окончательное обвинение по четырем уголовным статьям: две об убийствах и покушении на убийство малолетнего и еще две за незаконное изготовление взрывчатых веществ. Общее число пострадавших – более 600 человек. Подозреваемый полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Сотрудники Следственного комитета рассказали, что преступник подражал представителям деструктивной интернет-субкультуры. Также известно, что экспертиза признала казанского стрелка Ильназа Галявиева вменяемым.

Стрельба в Казанской гимназии № 175 произошла 11 мая текущего года. В тот день перед тем, как выехать в учреждение, поджог свою квартиру в трех местах и распылил по полу селитру. Затем он прибыл в гимназию и начал стрельбу с улицы, попал в девушку и школьного сотрудника. Затем он проник в здание образовательного заведения и продолжил убивать людей. Школьники прятались в классах, чтобы не попасть под огонь. В тот пострадали 32 человека и погибли девять. Подозреваемый был арестован в тот же день. Через несколько часов в сети появились видео, на которых Гилявиев привязанный к стулу кричит о том, что ненавидит весь мир и в нем живет зло.

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обвинениестрелокказаньИльназ Галявиев
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