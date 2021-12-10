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В музее Бердска 12 декабря состоится открытие III Городского фестиваля семейных реликвий и музейных раритетов

9:28:5912/10/2021
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Фестиваль - это очень интересное путешествие в прошлое Бердска и бердчан!

В Бердском музее хранятся раритетные книги о революции
В Бердском музее хранятся раритетные книги о революции. Фото: "Курьер.Среда"

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Бердский историко-художественный музей:

В воскресенье, 12 декабря в 12 часов в музее состоится открытие III Городского фестиваля семейных реликвий и музейных раритетов.

Фестиваль - это очень интересное путешествие в прошлое Бердска и бердчан!

Более сотни уникальных, раритетных экспонатов с интересными историями представленные частными, общественными, школьными музеями, архивом и бердскими семьями.

Временной «разбег» начинаем от ископаемых останков древних животных, находок со дна Обского моря до первых калькуляторов времен Великой Отечественной войны и немного дальше...

Впервые в Бердске фестиваль был проведен в 2012 году.

Второй фестиваль прошел в 2018 году.

Проведение третьего фестиваля посвящено 65-летию окончания переноса Бердска на новую территорию, в связи со строительством Новосибирской ГЭС, 55-летию образования музея и 115-летию со дня рождения основателя бердского музея Клавдии Алексеевны Ивановой.

В 2021 году музеем при поддержке партнеров, учреждена специальная премия памяти основателя музея К. А. Ивановой за особый вклад в сохранение истории Бердска.

Обладателем премии станет одно из музейных объединений – участников фестиваля.

Вход свободный! Исторические залы, ул. Спортивная,9. 8(38341)5-33-66.

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