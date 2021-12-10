В музее Бердска 12 декабря состоится открытие III Городского фестиваля семейных реликвий и музейных раритетов

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Бердский историко-художественный музей:
В воскресенье, 12 декабря в 12 часов в музее состоится открытие III Городского фестиваля семейных реликвий и музейных раритетов.
Фестиваль - это очень интересное путешествие в прошлое Бердска и бердчан!
Более сотни уникальных, раритетных экспонатов с интересными историями представленные частными, общественными, школьными музеями, архивом и бердскими семьями.
Временной «разбег» начинаем от ископаемых останков древних животных, находок со дна Обского моря до первых калькуляторов времен Великой Отечественной войны и немного дальше...
Впервые в Бердске фестиваль был проведен в 2012 году.
Второй фестиваль прошел в 2018 году.
Проведение третьего фестиваля посвящено 65-летию окончания переноса Бердска на новую территорию, в связи со строительством Новосибирской ГЭС, 55-летию образования музея и 115-летию со дня рождения основателя бердского музея Клавдии Алексеевны Ивановой.
В 2021 году музеем при поддержке партнеров, учреждена специальная премия памяти основателя музея К. А. Ивановой за особый вклад в сохранение истории Бердска.
Обладателем премии станет одно из музейных объединений – участников фестиваля.
Вход свободный! Исторические залы, ул. Спортивная,9. 8(38341)5-33-66.