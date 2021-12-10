Сердечные поздравления для военных моряков в День Андреевского флага 11 декабря

Из ручейков, из родников...
Станет река полноводной.
Россия сильна — испокон веков,
Духом и правдой народной.
Время не ждёт. Время — вперёд!
Музыка, песни и стяги...
На площадях отмечает народ
День российского флага!
Чистое небо, девственный лес.
Родина, кровью умытая здесь!
Процветанья, успехов, высоких всех благ
Тебе, наш великий андреевский флаг!
День флага России отметим,
Мы товарищей всех созовём,
День флага России отметим,
И песни, гимны флагу пропоём.
Гордится флагом нашим вся страна,
Россия-матушка у нас у всех одна,
Её мы будем вечно прославлять,
Российский флаг свой воспевать.
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок