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Сердечные поздравления для военных моряков в День Андреевского флага 11 декабря

1:15:3812/10/2021
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11 декабря 1699 года Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота.

День Андреевского флага

Из ручейков, из родников...
Станет река полноводной.
Россия сильна — испокон веков,
Духом и правдой народной.

Время не ждёт. Время — вперёд!
Музыка, песни и стяги...
На площадях отмечает народ
День российского флага!

День Андреевского флага

Чистое небо, девственный лес.
Родина, кровью умытая здесь!
Процветанья, успехов, высоких всех благ
Тебе, наш великий андреевский флаг!

День Андреевского флага

День флага России отметим,
Мы товарищей всех созовём,
День флага России отметим,
И песни, гимны флагу пропоём.

Гордится флагом нашим вся страна,
Россия-матушка у нас у всех одна,
Её мы будем вечно прославлять,
Российский флаг свой воспевать.


Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок

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