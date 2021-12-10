«Сидел на диване без рук и головы»: Названы шокирующие подробности смерти росгвардейца под Тулой

Появились первые подробности обнаружения тела подполковника Росгвардии в Тульской области. Его нашли без кистей рук и половины головы. Когда обнаружившие вошли в комнату заброшенного дома, они увидели кресло, в котором в сидячей позе находилось тело мужчины с уничтоженной частью головы со стороны затылка. Кроме того у него отсутствовали кисти обеих рук, а грудь осталась нетронутой.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что оперуполномоченный по особо важным делам СОБРа Харламов пропал еще 18 ноября, по предварительны данным, он покинул квартиру после ссоры с бывшей женой и не сообщил о своих планах никому. Его искали порядка двух недель. Его тело нашли рядом с селом Анишино под Тулой. Также рядом с трупом были найдены рычаг взрывателя от гранаты РГД-5, предохранительное кольцо и поражающие элементы.