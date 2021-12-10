В Москве таксист схватил пассажирку за волосы и ударил об землю

В Москве возле торгового центра «Каширская плаза» пассажирка такси несколько раз пнула автомобиль, таксист сначала зажал ее в дверях машины, а затем он схватил девушку за волосы, когда она уже села в салон автомобиля, вытащил ее за локоны и ударил о землю. Все это сняли на камеру мобильного телефона проезжающие мимо очевидцы. После нападения мужчина садится в машину, а жертва отходит в сторону, однако таксист вновь выходит на улицу и приближается к девушке, предложив ей «еще». Пассажирка отбежала в сторону и пропала из объектива.
По словам свидетелей, герои конфликта были парой. Женщина перед дракой несколько раз ударила мужчину по лицу, а когда тот попытался уехать, она начала наносить удары ногами по машине. Также известно, что после появления данного видео, мужчину уволили из такси. А фигуранты заявили, что не имеют претензий друг к другу.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что жена актера Нейжмак-Иорданского, которого следствие обвиняет в смертельном избиении экс-замминистра энергетики Леонида Тропко, заявила, что ее муж не виновен в смерти последнего. Она утверждает, что драка действительно была, однако пострадавший скончался не от ушибов, полученных во время драки, а от коронавируса, который он подхватил уже в больнице. Супруга задержанного заявляет, что у погибшего было поражение легких 90%.