Сокамерник убил подозреваемого в педофилии бомжа и решил инсценировать самоубийство в СИЗО Челябинска

В СИЗО Челябинска произошло убийство осужденного. 53-летний подозреваемый находился в следственном изоляторе, ему вменяли преступление, которое было совершено в апреле этого года по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста» УК РФ .
Тело мужчины было найдено в ночь на 9 декабря, поначалу подумали, что произошло самоубийство, но после осмотра, проведенного следователями, обнаружился факт насильственной смерти «сидельца». Сокамерник погибшего — 41-летний мужчина, ранее судимый по статьям о кражах и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Чтобы убрать от себя подозрения в убийстве соседа, сосед по камере погибшего инсценировал его суицид, пишет Znak.com.
Погибший подозревался в нападении на ребенка 2013 года рождения, произошедшем в апреле этого года. Инцидент был на улице Винницкой в подъезде дома №4. За ребенком следом шла мама, отбившая малышку, она привлекла внимание прохожих. Подозреваемого задержали очевидцы, которые продолжали его удерживать до прибытия правоохранителей. Мужчина был бомжом, ранее судимым за разбой и изнасилование.