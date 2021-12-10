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Путин: В 1990-е годы в правительстве России сидели кадровые сотрудники ЦРУ и управляли государством

11:46:5212/10/2021
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По словам президента, данных сотрудников потом наказали в США за то, что они нарушали законодательство и принимали участие в приватизации.

Путин рассказал, как работал в 2000-х годах. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о том как справлялся с влиянием западных стран на Россию в середине 90-х годов. Также он поделился, что в 2000-х уже пресекал попытки влияния запада на управление страной. Данный эпизод из политической жизни страны был рассказан в ходе заседания СПЧ.

- Вот смотрите - середина 1990-х - начало 2000-х годов - в начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США, - рассказал Путин.

По словам президента, данных сотрудников потом наказали в США за то, что они нарушали законодательство и принимали участие в приватизации. Путин отметил, что таких попыток принимать участие в управлении государством было множество. По словам главы государства, влияние проводилось под контролем «определенных стран».

- На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера - стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали, - отметил глава государства.

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правительство90-е годысотрудники ЦРУСПЧВладимир Путин
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