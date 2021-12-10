Рейтинг Путина упал до минимума с 2014 года, показал опрос россиян

Рейтинг президента РФ Владимира Путина в ноябре 2021 года установлен на отметке 32%. Как показали данные опроса «Левада-Центра»*, это минимум с апреля 2014 года. Наименьший показатель с того времени у российского лидера был зафиксирован в январе 2018 года на уровне 57%. Но после пенсионной реформы 2019 года рейтинг главы государства уже не поднимался выше отметки 41%.
По данным опроса, если бы президентские выборы президента состоялись в самое ближайшее воскресенье, то около трети россиян (27%) не пошли бы голосовать. Это максимум с 2013 года. Выросло число тех, кто не знает, кому бы отдал голос на выборах главы государства, — с 19% до 21%.
Но среди определившихся с выбором Владимира Путина выбрали бы 49% опрошенных (на 7% меньше, чем в 2020 году), Владимиру Жириновскому доверили бы 5% голосов, Геннадию Зюганову — 3%, Павлу Грудинину — 2%.
*«Левада-Центр» внесен в реестр НКО-иноагентов по решению Минюста РФ.