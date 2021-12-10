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Рейтинг Путина упал до минимума с 2014 года, показал опрос россиян

11:37:3912/10/2021
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Если бы президентские выборы президента состоялись в самое ближайшее воскресенье, то около трети россиян  (27%) не пошли бы голосовать. Но из пошедших 49% отдали бы голоса Путину.

После пенсионной реформы 2019 года рейтинг Путина уже не поднимался выше отметки 41%. Фото: Кремлин.Ру.

Рейтинг президента РФ Владимира Путина в ноябре 2021 года установлен на отметке 32%. Как показали данные опроса  «Левада-Центра»*,  это минимум с апреля 2014 года. Наименьший показатель с того времени у российского лидера был зафиксирован в январе 2018 года на уровне 57%. Но после пенсионной реформы 2019 года рейтинг главы государства уже не поднимался выше отметки 41%.

По данным опроса, если бы президентские выборы президента состоялись в самое ближайшее воскресенье, то около трети россиян  (27%) не пошли бы голосовать. Это максимум с 2013 года. Выросло число  тех, кто не знает, кому бы отдал голос на выборах главы государства, — с 19% до 21%.

Но среди определившихся с выбором Владимира Путина выбрали бы 49% опрошенных (на 7% меньше, чем в 2020 году), Владимиру Жириновскому доверили бы 5% голосов, Геннадию Зюганову — 3%, Павлу Грудинину — 2%.

*«Левада-Центр» внесен в реестр НКО-иноагентов по решению Минюста РФ.

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