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Денежный лунный календарь на декабрь 2021-го: хорошие и плохие дни для финансовых операций

4:00:0512/10/2021
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Астрологи выяснили, как Луна повлияет на деньги людей в декабре 2021 года.

Луна может повлиять на то, как пойдет то или иное дело. Фото: Pxfuel.com
Луна может повлиять на то, как пойдет то или иное дело. Фото: Pxfuel.com

Многие люди боятся за свои средства и финансовое благополучие. Особенно когда 2022 год не за горами, а стоит все сравнительно дорого. Но существует поверье, что деньги могут прийти в жизнь по щелчку пальцев. Это не совсем так, однако воспользоваться высшими силами в своих целях все же можно. В этом способен помочь лунный календарь. Согласно ему, существуют как благоприятные, так и неудачные дни для привлечения денег в свою жизнь и совершения различных денежных дел.

В какие дни этого месяца стоит заняться денежным ростом?

Например, 9 декабря был самый лучший день, когда можно отдать долг. Также не менее приемлемой датой является 16 и 19 декабря. Пусть вы отдадите средства, но взамен вы получите энергетику, которая обязательно принесет в вашу жизнь больше денег.

12, 21-25 декабря не стоит заниматься денежными делами. Особенно сильно стоит избегать возвращения долгов. Это может привести к большим финансовым трудностям.

Также не стоит брать в долг деньги в следующие даты: 19 и 29 числа. По поверью, вместе с чужими деньгами в дом может проникнуть и чужая беда. Такое явление зовется энергетической дырой.

16 декабря будет прекрасной датой для инвестиций, покупки жилья, вкладов, кредитов и иных финансовых дел. Также существует ряд дат, которые как нельзя лучше подходят для покупки подарков: 23, 27 и 29 декабря.

Отметим, что лунный календарь пусть и является мощным помощником во многих вопросах. Но всегда стоит в первую очередь спросить совета у более знающих, чтобы быть уверенным в том, что вы делаете.

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деньгилунный календарьдекабрь 2021
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