Денежный лунный календарь на декабрь 2021-го: хорошие и плохие дни для финансовых операций

Многие люди боятся за свои средства и финансовое благополучие. Особенно когда 2022 год не за горами, а стоит все сравнительно дорого. Но существует поверье, что деньги могут прийти в жизнь по щелчку пальцев. Это не совсем так, однако воспользоваться высшими силами в своих целях все же можно. В этом способен помочь лунный календарь. Согласно ему, существуют как благоприятные, так и неудачные дни для привлечения денег в свою жизнь и совершения различных денежных дел.
В какие дни этого месяца стоит заняться денежным ростом?
Например, 9 декабря был самый лучший день, когда можно отдать долг. Также не менее приемлемой датой является 16 и 19 декабря. Пусть вы отдадите средства, но взамен вы получите энергетику, которая обязательно принесет в вашу жизнь больше денег.
12, 21-25 декабря не стоит заниматься денежными делами. Особенно сильно стоит избегать возвращения долгов. Это может привести к большим финансовым трудностям.
Также не стоит брать в долг деньги в следующие даты: 19 и 29 числа. По поверью, вместе с чужими деньгами в дом может проникнуть и чужая беда. Такое явление зовется энергетической дырой.
16 декабря будет прекрасной датой для инвестиций, покупки жилья, вкладов, кредитов и иных финансовых дел. Также существует ряд дат, которые как нельзя лучше подходят для покупки подарков: 23, 27 и 29 декабря.
Отметим, что лунный календарь пусть и является мощным помощником во многих вопросах. Но всегда стоит в первую очередь спросить совета у более знающих, чтобы быть уверенным в том, что вы делаете.