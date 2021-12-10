Пропавшего без вести подполковника Росгвардии взорвали: Убийство произошло на бытовой почве

Гибель подполковника Росгвардии, тело которого обнаружено в Тульской области 3 декабря, переквалифицировано в убийство. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.
- По факту гибели подполковника Росгвардии возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство")", - рассказал источник для ТАСС.
Как стало известно из сообщения сотрудника правоохранительных органов, погибший ранее проходил службу в спецотряде СОБР. Следователи намерены провести ряд экспертиз, среди которых взрывотехническая и судебно-медицинская.
Подполковник Росгвардии, пропавший 19 ноября был обнаружен погибшим в заброшенном доме, расположенном в селе Аньшино Тульской области. Ранее сообщали, что смерть сотрудника не связана с его деятельностью, а произошла по бытовым причинам.
Об исчезновении подполковника стало известно от соседа, который в течение пяти дней не мог до него дозвониться, после этого начались поиски, которые завершились 3 декабря после того, как тело погибшего было обнаружено в Тульской области. Сообщается, что рядом с телом с осколочными ранениями были найдены части гранаты РГД-5 и нательный крестик.
Ранее сообщалось, что смерть могла наступить в результате самоубийства на фоне конфликта с женой.