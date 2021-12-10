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Пьяный водитель съехавшего в кювет авто ударил отверткой в глаз полицейского в Воронеже

12:14:0512/10/2021
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За причинение тяжкого вреда здоровью стражу порядка подсудимого приговорили к 17 годам колонии строго режима.

Суд в Воронеже приговорил к 17 годам колонии мужчину за удар отверткой в глаз полицейского. Фото: "Курьер.Среда"

Суд Воронежа огласил приговор 40-летнему Виталию Кулишенко. Он получил 17 колонии строгого режима за то, что в январе 2021 года ударил в глаз отверткой полицейского.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения на срок один год и шесть месяцев", - сообщили 10 декабря в пресс-службе Воронежской областной прокуратуры.

Как установили следствие и суд, 23 января в селе Заброды Калачеевского района экипаж ДПС обнаружил съехавший в кювет автомобиль с пьяным водителем. Полицейский предложил водителю пройти к служебной машине и сдать анализ на опьянение. Но Кулишенко внезапно набросился с отверткой на сидевшего за рулем 30-летнего стража порядка и ударил его в правый глаз, повредив ткани головного мозга. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа для воспрепятствования его законной деятельности.

Кроме того, мужчина попытался ударить отверткой и другого инспектора.

"Своими преступными действиями Кулишенко причинил одному из инспекторов ДПС телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", - уточнили в надзорном ведомстве.

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