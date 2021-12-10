Учителя биологии заподозрили в развращении школьников в Петербурге. Он просил не отправлять его в СИЗО

В Санкт-Петербурге на два месяца арестовали учителя биологии, который подозревается в совершении развратных действий в отношении подростков, приходивших к нему после уроков. Мужчина признался, что совершал незаконные действия и раскаялся — он просил не помещать его в СИЗО и отправить под домашний арест. Однако в Московском районном суде приняли решение поместить подозреваемого под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
- Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Ласточкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ "Развратные действия", - говорится в сообщении.
Сообщается, что заседание проводилось в закрытом режиме. Задержание подозреваемого прошло 8 декабря.
Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что в период с 5 октября по 9 ноября в кабинете биологии мужчина совершал развратные действия в отношении двух 13-летних учеников. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в 2008 году, и получил двухлетний условный срок.
Проверяется причастность учителя к аналогичным преступлениям, которые могли произойти ранее.