Недочеты в законе о QR-кодах обнаружила уполномоченный по правам человека Москалькова

Омбудсмен Татьяна Москалькова считает находящиеся на обсуждении законопроекты о системе QR-кодов на транспорте и в общественных местах несовершенными, требующими значительной доработки.
В частности уполномоченный по правам человека отметила необходимость прописать правила выдачи QR-кодов людям высоким титром антител к коронавирусу.
Как заявила Москалькова, она получила заключения экспертов, которые теперь намерена передать в Госдуму.
"Там очень много вопросов, связанных с использованием QR-кодов", - отметила омбудсмен.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", глава Совета по правам человека в разговоре с президентом Владимиром Путиным тоже предложил предусмотреть введение QR-кодов для тек, кто имеет высокий уровень антител.
Кроме того, общественники предлагают подумать о том, как обеспечить электронными сертификатами тех, кто не имеет смартфонов или жителей глубинке, где нет интернета.