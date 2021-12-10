Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Недочеты в законе о QR-кодах обнаружила уполномоченный по правам человека Москалькова

12:48:4312/10/2021
0

В частности уполномоченный по правам человека отметила необходимость прописать правила выдачи QR-кодов людям высоким титром антител к коронавирусу.

Татьяна Москалькова считает, что увольнять за отказ прививаться работодатель не имеет права
Москалькова заявила о недочетах в законах о QR-кодах. Фото: Кремлин.ру

Омбудсмен Татьяна Москалькова считает находящиеся на обсуждении законопроекты о системе QR-кодов на транспорте и в общественных местах несовершенными, требующими значительной доработки.

В частности уполномоченный по правам человека отметила необходимость прописать правила выдачи QR-кодов людям высоким титром антител к коронавирусу.

Как заявила Москалькова, она получила заключения экспертов, которые теперь намерена передать  в Госдуму.

"Там очень много вопросов, связанных с использованием QR-кодов", - отметила омбудсмен.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", глава Совета по правам человека в разговоре с президентом Владимиром Путиным тоже предложил предусмотреть введение QR-кодов для тек, кто имеет высокий уровень антител.

Кроме того, общественники предлагают подумать о том, как обеспечить электронными сертификатами тех, кто не имеет смартфонов или жителей глубинке, где нет интернета.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пропавшего без вести подполковника Росгвардии взорвали: Убийство произошло на бытовой почве
12:32:22 12/10/2021
Пропавшего без вести подполковника Росгвардии взорвали: Убийство произошло на бытовой почве
Пьяный водитель съехавшего в кювет авто ударил отверткой в глаз полицейского в Воронеже
12:14:05 12/10/2021
Пьяный водитель съехавшего в кювет авто ударил отверткой в глаз полицейского в Воронеже
Повышенная раздражительность и агрессивность: как комета Леонарда повлияет на людей 12 декабря 2021
12:00:07 12/10/2021
Повышенная раздражительность и агрессивность: как комета Леонарда повлияет на людей 12 декабря 2021
Путин: В 1990-е годы в правительстве России сидели кадровые сотрудники ЦРУ и управляли государством
11:46:52 12/10/2021
Путин: В 1990-е годы в правительстве России сидели кадровые сотрудники ЦРУ и управляли государством
Рейтинг Путина упал до минимума с 2014 года, показал опрос россиян
11:37:39 12/10/2021
Рейтинг Путина упал до минимума с 2014 года, показал опрос россиян
Сокамерник убил подозреваемого в педофилии бомжа и решил инсценировать самоубийство в СИЗО Челябинска
11:19:41 12/10/2021
Сокамерник убил подозреваемого в педофилии бомжа и решил инсценировать самоубийство в СИЗО Челябинска
Головокружительные поздравления в День вертолетчика 11 декабря 2021
11:15:53 12/10/2021
Головокружительные поздравления в День вертолетчика 11 декабря 2021
Пилот Андрей Дьяченко погиб во время тренировочного полета на вертолете Robinson R-66 в Хакасии
11:05:42 12/10/2021
Пилот Андрей Дьяченко погиб во время тренировочного полета на вертолете Robinson R-66 в Хакасии
Новогодние каникулы: Определена дата начала школьных зимних каникул 2021-2022 года. И окончание
11:00:21 12/10/2021
Новогодние каникулы: Определена дата начала школьных зимних каникул 2021-2022 года. И окончание
В Британии заявили о передаче власти от Елизаветы II к принцу Чарльзу
10:59:13 12/10/2021
В Британии заявили о передаче власти от Елизаветы II к принцу Чарльзу