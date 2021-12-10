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На Урале супруги после череды трагедий покончили с собой: Они потеряли кров, скот и родных людей

1:41:3912/10/2021
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Тела супругов были найдены в доме, запертом изнутри. На них нет видимых признаков насильственной смерти. Причину смерти установит экспертиза.

В Свердловской области супруги покончили с собой после пожара. Фото: Pixabay

В Свердловской области муж и жена были обнаружены мертвыми в доме покойной свекрови.

Семью Баусовых настигла черная полоса — они пережили целую серию трагедий. Сначала скончалась мать 54-летнего хозяина, после произошел пожар, который лишил семью 10 коз, гусей в количестве пяти штук и нескольких кур. Пострадало и имущество супругов — дом и автомобиль. Позже тела Баусовых были найдены доме покойной матери главы семейства.

- Предположительно, смерть не носит криминального характера. Точная причина станет известна после экспертизы. Квартира была закрыта изнутри, – сообщили для «КП-Екатеринбург».

Причиной пожара, ставшего последней каплей для покойных супругов, стало замыкание проводки.

Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Челябинском СИЗО произошло убийство, замаскированное под суицид. Сокамерник задушил подозреваемого в педофилии и сделал вид, что тот покончил с собой. Прибывшие на место следователи поняли, что смерть сидельца была насильственной.

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