На Урале супруги после череды трагедий покончили с собой: Они потеряли кров, скот и родных людей

В Свердловской области муж и жена были обнаружены мертвыми в доме покойной свекрови.
Семью Баусовых настигла черная полоса — они пережили целую серию трагедий. Сначала скончалась мать 54-летнего хозяина, после произошел пожар, который лишил семью 10 коз, гусей в количестве пяти штук и нескольких кур. Пострадало и имущество супругов — дом и автомобиль. Позже тела Баусовых были найдены доме покойной матери главы семейства.
- Предположительно, смерть не носит криминального характера. Точная причина станет известна после экспертизы. Квартира была закрыта изнутри, – сообщили для «КП-Екатеринбург».
Причиной пожара, ставшего последней каплей для покойных супругов, стало замыкание проводки.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Челябинском СИЗО произошло убийство, замаскированное под суицид. Сокамерник задушил подозреваемого в педофилии и сделал вид, что тот покончил с собой. Прибывшие на место следователи поняли, что смерть сидельца была насильственной.