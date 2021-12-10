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В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию российским пенсионерам перед Новым годом

1:22:1312/10/2021
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По мнению Сергея Миронова, это позволит российским пенсионерам не брать кредиты на праздники и не влезать в долги.

Миронов предложил ежегодно выплачивать российским пенсионерам 13-ю пенсию. Фото: Кремлин.ру

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия - За правду»,  предложил выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию. Фракция, которую Миронов возглавляет в Госдуме, направила законопроект на эту тему на заключение в российское правительство.

По мнению Миронова, россияне в декабре начинают активно брать потребительские кредиты, готовясь к новогодним праздникам. Как написал парламентарий в своем телеграм-канале 10 декабря, на этом фоне банки и микрофинансовые организации с большой охотой кредитуют пенсионеров.

«Если же у них возникнут сложности с погашением, то кредиторы смогут взыскать долг через суд с последующим принудительным списанием денег с банковской карты, на которую государство начисляет пенсию», - считает Миронов.

Если же российским пенсионерам платить 13-ю пенсию, то они откажутся не станут влезать в долги, беря кредиты, отдать которые будет сложно из-за высоких процентов.

Фракция СРЗП подсчитала, что на выплату дополнительной пенсии потребуется из бюджета порядка 654,8 млрд рублей.

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