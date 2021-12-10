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Нобелевская речь Дмитрия Муратова: Прекратить пытки и "ястребиный клекот"

1:57:4712/10/2021
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Как отметил главред "Новой газеты" с трибуны в Осло, сейчас идеологи продвигают "идею смерти за Родину, а не жизни за Родину".

Нобелевский лауреат, главред "Новой газеты" Дмитрия Муратова выступил с речью на вручении премии. Фото: Википедии

Главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову 10 декабря в Осло вручили Нобелевскую премию мира. После этого российский журналист выступил с большой речью. Он высказался о "политическом маркетинге" войны, о стремлении к диктатуре, уроках чеченской войны и риске повтора этих событий.

Выйдя на трибуну, Муратов вспомнил слова первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, которые он произнес 18 апреля 1988 года: "Идет заседание Политбюро. Один из советских министров требует оставить войска в Афганистане, Михаил Горбачев жестко прерывает его: "Прекрати свой ястребиный клекот!".

Муратов сравнил это с программой для современных политиков и журналистов, чтобы "наладить жизнь без похоронок".

Как отметил главред "Новой газеты", сейчас идеологи продвигают "идею смерти за Родину, а не жизни за Родину".

"Но я знаю — войны заканчиваются с опознанием солдат и обменом пленными", - подчеркнул Муратов.

Кроме того, он призвал созвать международный трибунал, чтобы рассматривать дела о пытках.

"Народ для государства или государство для народа? Главный конфликт сегодня. Этот конфликт Сталин решал массовыми репрессиями. Но это сохранилось... Пытки в тюрьмах, изнасилования, запрет на звонок матери в день ее рождения. До суда людей отправляют за решетку с тяжелыми заболеваниями. От них требуют признания вины без доказательств..." - сказал с трибуны Муратов.

Он вспомнил дело "Мемориала" (признан иностранным агентом), призвав прекратить давление на организацию.

"Недавно у нас в стране ФСБ снова засекретила имена сталинских палачей... "Мемориал" (признан иноагентом - прим. ред.) не враг народа, мемориал друг народа. Его надо сохранять", - констатировал Нобелевский лауреат.

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журналисттрибуналпыткинобелевский лауреатДмитрий Муратов
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