Песков объяснил жесткую реакцию Путина на полемику о кавказских регионах с кинорежиссером Сокуровым

В ходе заседания СПЧ, в котором по видеосвязи присутствовал российский президент произошла полемика между главой государства Владимиром Путиным и режиссером Александром Сокуровым. Кинематографист обратился к президенту с просьбой отпустить республики Кавказа, которые не желают жить в добрососедстве в составе РФ, на что получил резкий ответ.
- Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну НАТО это хотят сделать, — заметил в ответ Путин.
Точка зрения режиссера основывается на данных о протестах в Ингушетии и арестов их лидеров. Режиссер высказал предположение, что «русских многие начинают не любить». Предложение Сокурова не понравилось Путину и он заметил, что сепаратизма в РФ не хочет никто, в том числе и Чечня, чему доказательством является голосование по поправкам в Конституцию. Сокуров попытался вставить реплику, что закону «уже сто лет», на что получил призыв не уподобляться участникам ток-шоу.
- Спокойно! У нас же сейчас с вами не дискуссия. У нас обмен мнениями, а то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу и будем перебивать друг друга, не переставая, - осадил кинематографиста глава государства.
Песков пояснил реакцию Путина словами о непрофессионализме Сокурова в вопросах о кризисе федеративности.
- Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы, — отметил представитель Кремля, добавив, что Путин не любит такое отношение, пишет Daily Storm.