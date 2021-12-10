Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске в суд направили дело о взятках чиновника рекламного комитета мэрии Дмитрия Лобыни

3:16:2512/10/2021
0

Он брал деньги за беспрепятственный прием заявлений, выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций, в том числе, установленных с нарушением требований архитектурно-художественного регламента.

Дмитрий Лобыня признал свою вину. Фото: Мэрия Новосибирска

Направлено в суд уголовное дело экс-председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни. Об этом вечером 10 декабря сообщила официальный представить управления СКР по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

Дело вел Второй отдел по расследованию особо важных преступлений - против государственной власти в сфере экономики.  Расследование уголовного дела по обвинению чиновника в совершении 13 умышленных коррупционных преступлениях завершено. Любыне в том числе вменяют незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взяток за выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций на территории Новосибирска и иные действия. Общая сумма ущерба составила более 800 тыс. рублей. Кроме того ему инкриминируют легализацию порядка 400 тыс. рублей, полученных преступным путем.

- В ходе следствия установлено, что обвиняемый организовал схему получения взяток от представителей организаций и индивидуальных предпринимателей Новосибирска через подконтрольное ему юридическое лицо (ООО «Согласие») при посредничестве привлеченного им сотрудника указанной организации - бывшего сотрудника комитета рекламы, - уточнила Петрушина.

Деньги Лобыня брал за беспрепятственный прием заявлений, выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций, в том числе, установленных с нарушением требований архитектурно-художественного регламента.

Бывшему чиновнику предъявили обвинение по ст. 289, ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Как отметили в СКР, вину обвиняемый признал в полном объеме.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирске в суд направили дело о взятках чиновника рекламного комитета мэрии Дмитрия Лобыни
3:16:25 12/10/2021
В Новосибирске в суд направили дело о взятках чиновника рекламного комитета мэрии Дмитрия Лобыни
Соединение Венеры и Плутона произойдет 11 декабря 2021 года: как положение планет отразится на любовных делах
3:00:45 12/10/2021
Соединение Венеры и Плутона произойдет 11 декабря 2021 года: как положение планет отразится на любовных делах
Песков объяснил жесткую реакцию Путина на полемику о кавказских регионах с кинорежиссером Сокуровым
2:43:29 12/10/2021
Песков объяснил жесткую реакцию Путина на полемику о кавказских регионах с кинорежиссером Сокуровым
Идею бесплатно возить на электричках детей от 5 до 7 лет поддержало правительство
2:27:10 12/10/2021
Идею бесплатно возить на электричках детей от 5 до 7 лет поддержало правительство
Андреевский флаг: история святыни военного флота, праздник – 11 декабря
2:00:57 12/10/2021
Андреевский флаг: история святыни военного флота, праздник – 11 декабря
На Урале супруги после череды трагедий покончили с собой: Они потеряли кров, скот и родных людей
1:41:39 12/10/2021
На Урале супруги после череды трагедий покончили с собой: Они потеряли кров, скот и родных людей
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию российским пенсионерам перед Новым годом
1:22:13 12/10/2021
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию российским пенсионерам перед Новым годом
Сердечные поздравления для военных моряков в День Андреевского флага 11 декабря
1:15:38 12/10/2021
Сердечные поздравления для военных моряков в День Андреевского флага 11 декабря
Учителя биологии заподозрили в развращении школьников в Петербурге. Он просил не отправлять его в СИЗО
1:06:17 12/10/2021
Учителя биологии заподозрили в развращении школьников в Петербурге. Он просил не отправлять его в СИЗО
Прямая трансляция с церемонии вручения Нобелевской премии в Осло 10 декабря 2021 года: Российский главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов произнесет речь
1:03:26 12/10/2021
Прямая трансляция с церемонии вручения Нобелевской премии в Осло 10 декабря 2021 года: Российский главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов произнесет речь