В Новосибирске в суд направили дело о взятках чиновника рекламного комитета мэрии Дмитрия Лобыни

Направлено в суд уголовное дело экс-председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни. Об этом вечером 10 декабря сообщила официальный представить управления СКР по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
Дело вел Второй отдел по расследованию особо важных преступлений - против государственной власти в сфере экономики. Расследование уголовного дела по обвинению чиновника в совершении 13 умышленных коррупционных преступлениях завершено. Любыне в том числе вменяют незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взяток за выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций на территории Новосибирска и иные действия. Общая сумма ущерба составила более 800 тыс. рублей. Кроме того ему инкриминируют легализацию порядка 400 тыс. рублей, полученных преступным путем.
- В ходе следствия установлено, что обвиняемый организовал схему получения взяток от представителей организаций и индивидуальных предпринимателей Новосибирска через подконтрольное ему юридическое лицо (ООО «Согласие») при посредничестве привлеченного им сотрудника указанной организации - бывшего сотрудника комитета рекламы, - уточнила Петрушина.
Деньги Лобыня брал за беспрепятственный прием заявлений, выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций, в том числе, установленных с нарушением требований архитектурно-художественного регламента.
Бывшему чиновнику предъявили обвинение по ст. 289, ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Как отметили в СКР, вину обвиняемый признал в полном объеме.